Jak się dogadać z lekarzem? W Polsce to rzadkość

Kontakt lekarza z pacjentem odbywa się również w sferze emocji. Ale czy mogą być one pozytywne, skoro medykom nierzadko bardzo trudno porozumieć się z chorymi?

Sukces leczenia zawsze zależał od tego, czy chory został wysłuchany z należytą uwagą i lekarz otoczył go dobrą opieką.

Kwiecień 2020 r. W Polsce nastał czas teleporad. Jak na kraj, w którym nie można było do tej pory telefonicznie nawet zapisać się na wizytę, to duża zmiana. Wielu lekarzy nie było na nią przygotowanych. Potrzebne okazały się nowe kompetencje, by zbadać pacjenta, którego nie da się dotknąć i przeprowadzić z nim wywiad na odległość. Towarzystwa naukowe zaczęły pospiesznie przygotowywać zalecenia pomagające medykom wypytywać o rzeczy, które dawniej mogli sami zauważyć podczas bezpośredniej rozmowy.