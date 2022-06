Babskie gadanie i męskie rozmowy. Językowa nierówność płci

„Dramaturżka” i „adiunktka” coraz częściej tak, ale „kosmetyczek” i „nianiek” wciąż raczej nie? O językowej nierówności płci mówi prof. Jolanta Szpyra-Kozłowska.

AGNIESZKA KRZEMIŃSKA: – Jaką formę pani woli – pani „profesor” czy pani „profesorko”?

PROF. JOLANTA SZPYRA-KOZŁOWSKA: – Nie przywiązuję do tego aż tak dużej wagi. Każdy ma swoje przyzwyczajenia i powinien używać formy, z którą się najlepiej czuje.

Ale jak mówię do pani „profesorko”, nie czuje się pani takim mniejszym profesorem?

Z pewnością nie. A czy lekarka to mniejszy lekarz, a dziennikarka to mniejszy dziennikarz?