Inwazja małych obcych. Do Polski nadciągają nowe owady i pająki

Polskę zasiedla fala przybyszy z Południa. Owady i pająki przybywają z ludźmi, ale i o własnych siłach, wykorzystując ocieplenie klimatu.

1. Modliszka zwyczajna

(Mantis religiosa)

Podobno bywała widywana pod Warszawą w XVIII w. Do pierwszej dekady XXI w. wieku – wyłącznie w południowo-wschodniej Polsce. Uchodziła za gatunek ciepłolubny i rzadki, z trudem przeżywający zimę. I to się nie zmieniło, tylko najwyraźniej już cała Polska jest dla niej wystarczająco ciepła. Okazuje się gatunkiem ekspansywnym, ale rodzimym. Jej rozprzestrzenianie się nie ma bowiem bezpośredniego związku ze środkami transportu używanymi przez człowieka, jak to jest u inwazyjnych gatunków obcych.