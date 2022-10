Czego słuchano w antyku? Nowa dyscyplina: archeomuzykologia

Fragmenty instrumentów, ryciny, obrazy, niejasne zapisy linii melodycznej. Czy na ich podstawie można zrekonstruować muzykę, której słuchali nasi przodkowie? Archeomuzykolodzy mówią: niewykluczone.

Po co natura uwrażliwiła nas na dźwięki? Badacze spierają się o to od lat. Według Karola Darwina muzyka pomaga w doborze płciowym – na instrumentach grają zazwyczaj młodzi mężczyźni, by przyciągać partnerki. Fakt: muzyka wywołuje u słuchaczek wyrzut endorfin, które łagodzą ból i dają poczucie szczęścia, więc jej wykonawcy jawią się jako wyjątkowo atrakcyjni. Większość badaczy uważa jednak, że twórca teorii ewolucji przeszarżował (są też przecież muzyczki). Etnomuzykolodzy za błędną uważają też tezę Stevena Pinkera, specjalisty w dziedzinie nauk kognitywnych, że muzyka jest po to, by bawić, jest łagodzącym spory spoiwem społecznym i sposobem na kontakt z bóstwami.