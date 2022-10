Biodruk 3D i jego niezwykłe zastosowania w medycynie

Możemy stworzyć komórki rakowe i otaczającą je tkankę, a następnie badać, jak bardzo nowotwór jest progresywny. Pod tym względem mamy niesamowite możliwości modelowania – mówi dr inż. Małgorzata Włodarczyk-Biegun, tegoroczna laureatka Nagrody Naukowej POLITYKI w kategorii Nauki ścisłe.

MARCIN ROTKIEWICZ: – Zajmuje się pani naukowo biodrukiem 3D. Co to takiego?

DR INŻ. MAŁGORZATA WŁODARCZYK-BIEGUN: – Biodruk bazuje na tej samej technologii co druk 3D. Służy do produkcji, warstwa po warstwie, jakiegoś materiału lub obiektu. W drukarkach 3D używa się płynnego tworzywa sztucznego, które szybko twardnieje. W biodruku – biomateriałów, zazwyczaj zawierających żywe komórki, ludzkie lub zwierzęce. Większość z nich powstaje na bazie hydrożeli, czyli substancji podobnych do żelatyny, a chemiczne dodatki utrzymują całą strukturę, czyli nie pozwalają, by to, co wyszło z drukarki, zmieniło się w bezkształtną masę.