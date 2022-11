Widmontologia. Co skrywają dawne przedmioty i co znaczą dla nas dziś

Próbuję odtworzyć biografię rzeczy, głównie poniemieckich, i zrozumieć ich znaczenie dla poprzednich i obecnych właścicieli – mówi dr Karolina Ćwiek-Rogalska, laureatka Nagrody Naukowej POLITYKI w kategorii Nauki humanistyczne.

AGNIESZKA KRZEMIŃSKA: – Zajmuje się pani widmontologią, co to jest?

DR KAROLINA ĆWIEK-ROGALSKA: – To tłumaczenie francuskiej hantologie – sformułowania Jacques’a Derridy, gry słów hanter – nawiedzać i ontologie – nauka o bycie. Chodzi o zajmowanie się tym, co znajduje się na pograniczu bytu i niebytu. Według tego filozofa teraźniejszość jest nawiedzana przez widma przeszłości i trzeba nauczyć się z nimi żyć.