Agresywna terapia wypalania raka? Fakty i mity o radioterapii

Radioterapia skraca czas leczenia, da się łączyć z innymi terapiami i jest szansą dla chorych nie tylko w zaawansowanych stadiach nowotworu – mówi dr n.med. Mateusz Spałek, tegoroczny laureat Nagrody Naukowej POLITYKI w kategorii Nauki o życiu.

PAWEŁ WALEWSKI: – Pacjenci boją się radioterapii jak ognia, prawda?

DR N.MED. MATEUSZ SPAŁEK: – Wielu osobom rzeczywiście kojarzy się ona z oparzeniami skóry. Ale najwięcej chorych pyta, czy po powrocie do domu będą bezpieczni dla bliskich – czy mogą przebywać w pobliżu swoich dzieci i wnuków.

To przesadna ostrożność?

Wynikająca z braku informacji. W porównaniu z pacjentami, którym zalecono inne metody leczenia nowotworów – tradycyjną chirurgię, chemioterapię lub nowoczesną immunoterapię – ci kierowani do nas nie wiedzą, co się będzie z nimi działo.