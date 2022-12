Feeria feromonów. Czy o „chemii” między nami faktycznie decyduje zapach?

Czy o przyjaźni od pierwszego wejrzenia decyduje woń ciała? Jaki wpływ ma na przyciąganie seksualne? O roli zapachów w komunikacji społecznej ludzi wiemy zaskakująco mało.

Spotkanie choć raz osoby, do której od samego początku czuje się „chemię”, to powszechne doświadczenie. Czy w nawiązaniu takiej przyjaźni od pierwszego wejrzenia może decydować zapach? Taką intrygującą hipotezę przetestowali izraelscy badacze (m.in. z prestiżowego Weizmann Institute of Science), a uzyskane wyniki opisali w „Science Advances”.

Uczeni zaprosili do eksperymentu 20 par tej samej płci (10 przyjaciółek i 10 przyjaciół), które wcześniej zadeklarowały, że ich relacja rozpoczęła się właśnie od błyskawicznego poczucia znalezienia bratniej duszy.