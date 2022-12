Jak narodził się świat? Myliliśmy się. Ta książka wywołała spore zamieszanie

Własność, rolnictwo, miasta i państwa – ich narodziny były dużo bardziej skomplikowane, niż sądziliśmy. Opisująca je „najważniejsza książka dekady” właśnie ukazuje się w Polsce.

„Narodziny wszystkiego. Nowa historia ludzkości” to obszerna, wyjątkowa książka, która od chwili premiery w 2021 r. wywołała na świecie sporo zamieszania. Jej autorzy – amerykański antropolog David Graeber oraz brytyjski archeolog David Wengrow – przeanalizowali dane z wykopalisk i badań ludów pierwotnych znanych z historii oraz współcześnie żyjących. I doszli do wniosku, że nasze dotychczasowe wyobrażenia o początkach dziejów są fałszywe.

Pierwszym grzechem jest europocentryzm. Stąd ogromna waga, jaką autorzy przywiązują do relacji podróżników, a zwłaszcza jezuitów. Przyjechali oni w XVII w. z misją do Nowego Świata, by nieść „dobrą nowinę”, więc uczyli się języków rdzennych Amerykanów i wchodzili z lokalnymi mędrcami w dyskusje o świecie, Bogu, wartościach.