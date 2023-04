Zatrważające umiejętności programu ChatGPT. Czy to się może skończyć dobrze?

Prof. Przemysław Kazienko, informatyk z Politechniki Wrocławskiej, o tym, że programy takie jak ChatGPT stają się naprawdę inteligentne. I że wybuchła rewolucja o nieprzewidywalnych skutkach.

MARCIN ROTKIEWICZ: – „Wykazuje cechy tzw. ogólnej sztucznej inteligencji [o możliwościach analogicznych do ludzkiego mózgu – przyp. MR]. Świadczą o tym jego podstawowe zdolności umysłowe (takie jak wnioskowanie, kreatywność i dedukcja) oraz zakres tematów, w których zdobył wiedzę (takich jak literatura, medycyna czy programowanie komputerowe). A także różnorodność zadań, które jest w stanie wykonywać, np. grać w gry, wyjaśniać własne działania”. To fragment najnowszej publikacji naukowców z Microsoftu, którzy poddali licznym testom słynny ChatGPT-4. Mamy przełom w tworzeniu sztucznej inteligencji?

PRZEMYSŁAW KAZIENKO: – Badając jeszcze poprzednią, mniej zaawansowaną wersję tego programu, miałem wrażenie, że nie jest to tylko bezwolna maszyna, która zupełnie nie wie, o co chodzi w tym, co robi. Przeciwnie, ona zaczyna wiedzieć.

W jakim sensie?!

ChatGPT potrafi m.in. odkrywać reguły matematyczne, których go nie uczono. Na przykład na podstawie tego, że 2 + 2 = 4, a 3 + 7 = 10, umie wywnioskować zasady dodawania. A dzięki temu rozwiązywać bardziej złożone zadania matematyczne. Niedawno było zaś głośno o wymyśleniu nowego rodzaju emocji. ChatGPT pokazał, jak powinna ona wyglądać na obrazach, jak wyrażać się w dźwiękach oraz jak należałoby ją rozumieć. To, co tego typu programy tworzą, już przypomina rezultaty abstrakcyjnego myślenia.

Brzmi naprawdę sensacyjnie, ale zanim o to pana dopytam, poprosiłbym o przystępne wyjaśnienie, na jakiej zasadzie działają programy takie jak ChatGPT.

To tzw. modele językowe. Co to znaczy? Wrzuca się do nich treści językowe, czyli np. całą Wikipedię, wiadomości z portali czy serwisów typu Twitter, jak również wersje cyfrowe książek.