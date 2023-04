Jedziemy do wód! Polacy lubią się moczyć. Termy przeżywają renesans

Ludzkość jest dziś rekordowo zestresowana, smutna i poirytowana. Branża turystyczna podpowiada receptę: relaksacyjny wyjazd do wód, by skołatane nerwy i zbolałe ciała moczyć w gorących źródłach. A przed nami długi weekend.

Polakom przez dziesięciolecia kontakt z ciepłą wodą wypływającą spod ziemi kojarzył się przede wszystkim z doświadczeniem sanatorium, tajemniczo brzmiącą balneologią i wannami z borowiną. Bardziej dla starszych, wymagających leczenia czy rehabilitacji. Podobnie w Europie; we Francji już chwilę po wojnie rząd zadekretował, że każdy obywatel, bez względu na status społeczny, ma prawo do kuracji termicznej, o ile wymaga tego stan jego zdrowia. Co roku francuskie państwo dotuje taką kurację dla ponad 600 tys. pacjentów. Równolegle w innych krajach, a w Polsce znacznie później, bo dopiero w ostatnich dekadach, zaczęto wykorzystywać wody termalne jako czystą atrakcję, dostępną od ręki dla wszystkich, bez skierowań lekarskich.

Stąd wysyp term rozrywkowych, powstających u nas na przełomie wieków na fali mody na aquaparki. Samorządowcy zdali sobie sprawę, jaki potencjał drzemie w geotermii, zwłaszcza w połączeniu z dotacjami płynącymi z funduszy europejskich. Efekty bywały rozmaite. Gdy przed dekadą POLITYKA tworzyła ranking absurdów budowanych z udziałem unijnych pieniędzy, miejsce siódme zajęły termy z Lidzbarka Warmińskiego. Kluczowym mankamentem okazała się temperatura wody, osiągająca 21 st. C, na tyle niewiele, że trzeba ją dodatkowo podgrzewać, co znacząco podniosło koszty utrzymania obiektu.

Zimne ciepłe wody

Perypetie Term Warmińskich nie zniechęcają innych, którym na polskich nizinach – z geotermalnego punktu widzenia niezbyt hojnych – marzy się organizacja ciepłych kąpieli. Ojciec Tadeusz Rydzyk, weteran projektów geotermalnych, niedawno ogłosił powrót do idei budowy Term Toruńskich. Od kilkunastu lat ich wizja jako kolejnego dzieła przyległego do sanktuarium Radia Maryja, przewiduje spa i aquapark w nadwiślańskim Porcie Drzewnym, składający się z zespołu basenów z 24-metrową wieżą mieszczącą zjeżdżalnię; hotel i zaplecze do leczenia solanką o temp. 64 st. C. Zdatnej, co potwierdzają stosowne badania, m.in. do walki z chorobami skóry.

Realizacja zbliżyłaby toruńskich redemptorystów do przedsięwzięcia o profilu podobnym do Term Maltańskich, działających w Poznaniu. Bardziej przeznaczeniem niż skalą, bo ośrodek stojący na brzegu śródmiejskiego jeziora Malta szczyci się statusem największego wodnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Polsce i drugiego tak dużego w Europie. W kraju większym aquaparkiem jest jedynie mazowieckie Suntago, choć ono nie prowadzi działalności sportowej.

Maltańskie termy czerpią wodę z głębokości 1306 m. – Ma ciekawe właściwości balneologiczne – mówi prezes Term Maltańskich Jerzy Krężlewski. – Dla niektórych minusem jest jej barwa, czasem padają skargi, że w pozostałych basenach woda jest przejrzysta, a tu brązowawa i jeszcze zostawia zacieki na ścianach. Ale, objaśnia prezes Krężlewski, im więcej osadów, tym lepiej dla kąpiących, bo to oznaka obecności substancji leczniczych: – Przychodzą osoby z poważnymi problemami z łuszczycą. Twierdzą, że po pobycie u nas lepiej się czują. A że nie jest to choroba zakaźna, więc nie ma żadnego ryzyka dla innych uczestników zabawy.

Poznański ciepły basen jest dodatkiem do pół hektara pozostałych, jak mówi branża, „niecek”. Termalność wody daje ośrodkowi magnetycznie brzmiącą nazwę, ale mineralizacja niesie wyzwania. Wymaga osobnej instalacji, bo bez trudu zatyka standardowe filtry i urządzenia służące do tłoczenia.

Z tego samego rozległego pokładu, leżącego pod Poznaniem i okolicą, korzystają także termy w pobliskim Tarnowie Podgórnym. Woda osiąga 34 st. C. i jak przyznaje prezes Krężlewski, mogłaby być cieplejsza. Do uzyskania wyższej temperatury potrzebny byłby jednak nowy, znacznie głębszy odwiert. Tu koszty rosną z każdym kolejnym metrem.

Uruchomiony dopiero co, z polityczną pompą, najgłębszy na świecie odwiert geotermalny w podhalańskiej gm. Szaflary ma sięgnąć aż 7 km w głąb ziemi i według umowy z wykonawcą kosztować będzie 107 mln zł. Szaflarska studnia wiercona jest z myślą o energetyce, plan zakłada dotarcie do pokładu szacowanego na temperaturę ponad 140 st. C.

Geologia sprawia, że w Polsce to właśnie na Podhalu działalność kąpielowa w termach jest najbardziej opłacalna. Decyduje wysoka temperatura wody, np. ta w termach Bania w Białce Tatrzańskiej pochodzi z głębokości 2500 m, gdzie osiąga 78 st., zanim trafi do basenów, jest wykorzystywana m.in. do ogrzewania, także okolicznych budynków. O kilka stopni cieplejsza woda jest w Chochołowie.

Operatorzy term starają się nęcić nie tylko amatorów kąpieli, ale też akwaterapii. Oprócz temperatury rolę grają więc minerały czy pierwiastki obecne w roztworze, a ciepło ułatwiać ma ich przyjmowanie przez organizm. Poszczególne źródła miewają odmienne właściwości wspierające – jak twierdzą lekarze balneolodzy – proces leczenia w różnych chorobach, schorzeniach i przypadłościach, regulują też metabolizm i gospodarkę hormonalną, mineralizują kości, zapobiegają próchnicy, pomagają pozbyć się bólów stawów i mięśni, a podobno nawet – rzucić palenie!

Miasto na gorącej wodzie

Obecnie termy na całym świecie przeżywają renesans. Zresztą nie pierwszy. Archeolodzy zebrali dowody, że na kilku kontynentach, także w Ameryce, ludzie korzystali z ciepłych źródeł bijących na powierzchni od wielu tysięcy lat. Pewnie miejsca te były łączone z obecnością sił wyższych i otaczane kultem. Umiejętnie zagospodarowywali je Rzymianie, w podbijanych stronach przerabiali na publicznie dostępne łaźnie. Miejsca te są znane do dziś. To choćby zjawiskowe miasto Bath (co oznacza właśnie „łaźnię”) z południowej Anglii czy – znajdujący się po drugiej stronie imperium – obecny Budapeszt, nazywany światowym centrum kąpieli termalnych.

– Jesteśmy jedyną stolicą na świecie z tak dużą liczbą działających historycznych łaźni – nie kryje dumy Szilvia Czinege, dyrektor marketingu z Budapest Spas, firmy administrującej budapeszteńskimi łaźniami. Pierwsze otwarto już w czasach rzymskich. W średniowieczu, w okresie wypraw krzyżowych w pobliżu łaźni budowano szpitale, gdzie zdrowie reperowali poturbowani w walkach żołnierze. Nowe łazienne style przyszły wraz z trwającą półtora wieku niewolą turecką. Było na czym budować, w Budapeszcie ujścia ma 118 gorących źródeł. Wreszcie na początku XX w. zbudowano szczególnie rozpoznawalne termy, w tym neobarokowe Széchenyi, utrzymane w duchu art nouveau przy hotelu Gellérta, popularnością cieszą się także Lukács i Rudas, obie z turecką tradycją sięgającą XVI w. Trzy najważniejsze – Széchenyi, Gellért i Rudas – są okupowane przez turystów, 90 proc. ich użytkowników to przyjezdni. Mieszkańcy pojawiają się liczniej poza sezonem turystycznym, także w celach zdrowotnych, zresztą w mieście funkcjonuje szereg mniejszych łaźni i ciepłych basenów, znanych głównie lokalnie.

Termy pracują na globalną rozpoznawalność miasta, w licznych zestawieniach najlepszych ośrodków termalnych na świecie te budapeszteńskie zazwyczaj znajdują się w pierwszej dziesiątce lub jej pobliżu. Co ma swoje konsekwencje. Tylko Széchenyi w zeszłym roku odwiedziło ponad milion osób.

Ponad 70 proc. obszaru Węgier leży na złożach gorących wód, które użytkowane są w ponad dwustu termach, także w uzdrowiskach, w tym m.in. w dobrze znanym w Polsce Hajdúszoboszló. Cechą węgierskich wód jest silna mineralizacja i wysoka temperatura, np. Széchenyi zasilane są źródłem o temperaturze 78 st. Do basenów kierowana jest woda znacznie chłodniejsza, a nadmiar ciepła wykorzystywany jest do grzania pomieszczeń sąsiedniego ogrodu zoologicznego, mieszącego się w historycznych murach.

Na historię i blichtr, też zakorzeniony w dziedzictwie monarchii austro-węgierskiej, stawiają czeskie miasta z uzdrowiskowego trójkąta: Karlowe Wary oraz Mariańskie i Franciszkowe Łaźnie. Na tradycji nie poprzestały termy niemieckie, oprócz pałaców kąpielowych, np. w Baden-Baden, działa szereg ośrodków i aquaparków, także odtwarzających warunki wysp tropikalnych. Nie wszyscy wiedzą też, że na terenie Austrii znajduje się w sumie 40 ośrodków termalnych, w których płynie uzdrawiająca woda.

Niczego nie muszą udawać na Islandii, gdzie zanurza się w mało zobowiązujących okolicznościach i przeważnie bez zadaszenia. Wulkaniczna geologia obdarzyła północnoatlantycką wyspę gorącymi wodami. Gdzie spojrzeć, zachwyca się jeden z przewodników po Islandii, urzekają widoki poprzerywane pióropuszami pary. Są termalne kąpieliska, które powstały przypadkiem, gdy źródło odkryto np. podczas kopania tunelu drogowego albo w basenie zorganizowanym przy elektrowni geotermalnej. Kraina Lodu i Ognia ma przewagę krajobrazów, z niektórych ciepłych basenów można patrzeć na wieloryby odwiedzające fiordy albo zimową porą gapić się w niebo rozświetlone zorzą polarną.

Małpie przyjemności

Zgoła inna atmosfera panuje w japońskich gorących źródłach. Tamtejsze tzw. onseny egzekwują niemal klasztorne rygory towarzyszące kąpieli, powszechnie zabrania się np. wstępu osobom z tatuażami. Wiele z nich przez wieki leżało na zapleczach zajazdów dla podróżnych, są takie, które śrubują rekordy nieprzerwanej działalności, najstarszy robi to od 1318 lat. Często ich cechą jest umiejętne wtopienie w naturę, obecność skał, drzew i drewnianych elementów. Z onsenami nierozerwalnie związany jest też ikoniczny obraz zanurzonego w nim makaka japońskiego. Emblematyczne zdjęcie gatunku to właśnie małpia głowa w zimowej scenerii, wystająca z wody w obłoczku malowniczej pary.

Można odnieść wrażenie, że makaki zażywały kąpieli od zawsze i po to, by się ogrzać. Wiadomo jednak, że po raz pierwszy zaobserwowano, że pewna samica wchodzi do zbudowanego przez człowieka ciepłego basenu dopiero w 1963 r. Rzeczywistą motywację małp niedawno zweryfikowali badacze z uniwersytetu w Kioto. Z analiz krwi i poziomu niektórych hormonów wynikało, że małpom chodziło o to samo, co ludziom: obniżenie stresu, zwłaszcza tego, który automatycznie podnosił się w najzimniejszym okresie roku. Ciekawa jest obserwacja, że osobniki stojące wyżej w hierarchii stada moczyły się w cieple najdłużej.