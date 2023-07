Natura na wakacje. „Polityka” i Pulsar polecają książki i aplikacje

Wiedza naukowa tylko zwiększa podekscytowanie, wrażenie tajemniczości i podziw dla przyrody, mawiał genialny fizyk Richard Feynman. Autorzy „Polityki” i portalu pulsar polecają książki i aplikacje, które z pewnością pogłębią to odczucie.

Założenie, że wszystko, co zostało w przeszłości wytworzone lub wymyślone, to dzieło męskich rąk lub umysłu, należy włożyć między bajki. Cirotteau, Kerner i Pincas przywracają równowagę w wizji głębokich pradziejów. Nareszcie.

Andrew H. Knoll „Ziemia. Cztery miliardy lat historii w ośmiu rozdziałach”, przekład Dariusz Rossowski, Copernicus Center Press, Kraków 2022

Zachwyt nad rozgwieżdżonym niebem przychodzi mi łatwo, ale po ziemi stąpałem do tej pory dość lekkomyślnie. Nawet góry, najbardziej spektakularny dowód przeobrażania się planety, nigdy nie wzbudziły we mnie głębszej refleksji nad jej głęboką historią. A przecież to obraz Ziemi dynamicznej, zmieniającej się nieustannie w skali milionów lat.