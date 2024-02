Bilans otwarcia: czas start. Najpilniejsze zadania dla nowego Ministerstwa Zdrowia

Jakie powinny być najpilniejsze zadania nowego Ministerstwa Zdrowia? Jak rozumieć pojęcie zdrowia publicznego? Mówią eksperci zaproszeni do debaty POLITYKI.

Pierwsze plany Izabeli Leszczyny po objęciu sterów w Ministerstwie Zdrowia związane są z poprawą bezpieczeństwa zdrowotnego kobiet. Mogłoby się wydawać, że ginekologia i położnictwo to jedyne dziedziny medycyny w Polsce, które przykuwają zainteresowanie decydentów oraz opinii publicznej, wymagające uporządkowania i lepszego nadzoru. Ale to nieprawda. O późnych skutkach pandemii Covid-19, które dają się we znaki rosnącej grupie pacjentów z niewydolnością oddechową, słusznie przypomniał ostatni finał WOŚP. Jesteśmy też w trakcie reformy psychiatrii dziecięcej. Przybywa chorych na raka (jeśli chodzi o nowotwory kobiece, trafiliśmy do niechlubnej europejskiej czołówki), a choroby układu krążenia są wciąż w Polsce uważane za głównego zabójcę (przyczyna aż 35 proc. wszystkich zgonów). Pulmonologii, psychiatrii, onkologii i kardiologii politycy zdrowotni nie mogą więc tracić z oczu – ich bieżące potrzeby nie powinny spadać na koniec listy priorytetów. Być może dziedziny te nie muszą być reformowane i dofinansowane oddzielnie? Co ułatwiłoby realizację wspólnych oczekiwań?

POLITYKA zorganizowała debatę z udziałem specjalistów reprezentujących wymienione specjalności, aby dowiedzieć się, jakie rekomendacje zgłosiliby w Ministerstwie Zdrowia. Ciekawa rzecz: – Poprawa wskaźników zdrowotnych i zapewnienie pacjentom lepszej opieki to dla nas priorytet, ale niekoniecznie pieniądze będą odgrywać w tym najważniejszą rolę – stwierdził prof. Andrzej Fal, kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych z Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie.

Prof. Fal jest prezesem Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.