W kosmosie też trzeba jeść, Sławosz zjadł pierogi. Ale liofilizacja jest z nami od dawna

Sławosz Uznański-Wiśniewski zabrał w kosmos pomidorową, pierogi z grzybami i szarlotkę. Wszystkie dania były liofilizowane. Skąd ta kosmiczna kariera liofilizowanej żywności i na czym polega liofilizacja?

W kosmosie też trzeba jeść. Sławosz Uznański-Wiśniewski, drugi Polak w kosmosie, na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) jak inni astronauci zabrał także ze sobą żywność.

Uznański-Wiśniewski będzie spożywał żywność, którą "zaprojektowała" polska firma we współpracy ze znanym restauratorem. Będą to między innymi: pomidorowa, leczo z kaszą gryczaną, pierogi z kapustą i grzybami, a na deser - szarlotka. Wszystkie te potrawy trafiły na orbitę w postaci liofilizatów.

Liofilizacja to sposób pozbawiania wody. Jest to istotne w kosmicznych wyprawach z dwóch względów. Po pierwsze żywność zawiera zwykle sporo wody (nawet do 80 procent). Pozbawiona wody żywność jest lżejsza i zabiera mniej miejsca w ekwipunku.

Drugim powodem jest trwałość. Żywność suszono od wieków, by przedłużyć jej przydatność do spożycia. Gdy nie ma wody, mikroby mają utrudnione zadanie. Suche produkty psują się najwolniej. Suszoną żywność, głównie mięso, doceniano podczas wypraw już setki lat temu.

Czym jednak różni się liofilizacja od suszenia?

Liofilizacja, czyli „suszenie przez zamrażanie”

Każdy wie, że suszenie polega na odparowaniu wody. Suszony produkt trzeba poddać działaniu wysokich temperatur, najczęściej przez dłuższy czas. Są produkty, których nie da się wysuszyć, bo są niestabilne termicznie.

Liofilizacja to „szuszenie przez zamrażanie”. Produkt jest bardzo szybko schładzany do niskiej temperatury (zwykle pomiędzy −50 °C a −80 °C).

Potem w komorze liofilizacyjnej obniża się ciśnienie (do kilku tysięcznych ciśnienia atmosferycznego). Bardzo niskie ciśnienie sprawia, że woda odparowuje bardzo szybko, zanim zdąży zamienić się w lód (czyli sublimuje). W ten sposób produkty tracą do 95 procent wody.

Liofilizowane produkty - w przeciwieństwie do mrożonych i suszonych - są bardziej zbliżone kształtem, konsystencją i aromatem do świeżych. Liofilizować można także płyny, co wykorzystuje się w produkcji kawy rozpuszczalnej. To po prostu wysuszony przez mrożenie napar kawy.

Liofilizowane ziemniaki Inków

Liofilizowanie ma - wbrew pozorom - długa historię. Stosowali je już w XIII w. Inkowie, którzy w ten sposób konserwowali ziemniaki.

Wysoko w Andach temperatury nocą często spadają poniżej zera. Inkowie wystawiali wtedy ziemniaki na zewnątrz, by zamarzły. Za dnia wystawiali je zaś na promienie słońca. W podobny sposób na płaskowyżu Altiplano (położonym od 3,3 do 3,8 tys. m nad poziomem morza) konserwowano także mięso.

W XVI w. na podobny pomysł wpadli Japończycy w górskiej prefekturze Nagano, którzy przez liofilizację konserwowali tofu. Te pierwsze próby „suszenia przez zamrażanie” wymagały kilku, kilkunastu cykli zamrażania w nocy i suszenia w dzień. Były jednak dość skuteczne.

Współczesną liofilizację wynalazł Richard Altmann, niemiecki histopatolog, który szukał sposobu na konserwowanie roślinnych i zwierzęcych preparatów. Wpadł na pomysł suszenia przez zamrażanie w 1890 r. W 1909 niezależnie od niego komorę próżniową (również do celów konserwacji naukowych preparatów) zbudował także Amerykanin – L.F. Schackell.

Te wynalazki umknęły światu na dekady. Dopiero na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego stulecia opatentowano pierwsze liofilizatory.

Osocze na wojnie

Przełomem okazały się potrzeby drugiej wojny światowej. Odkryto wtedy, że liofilizować można osocze krwi potrzebne do transfuzji oraz penicylinę. Po drugiej wojnie liofilizację często stosowano już w przemyśle farmaceutycznym. Wkrótce zaczęto także próby w przemyśle spożywczym.

Liofilizowaną żywność doceniły NASA i amerykańska armia. Zajmuje mało miejsca, niewiele waży, co ma znaczenie w żołnierskim plecaku i ładunku rakiety kosmicznej. Ma długą trwałość i łatwo ją przygotować zalewając wodą.

Do lat sześćdziesiątych armie polegały na puszkach. W konserwach były przetwory mięsne, dania obiadowe a nawet chleb. W 1963 amerykański roku Departament Obrony zebrał wojskowych kucharzy i naukowców, by stworzyli racje żywnościowe, które będą lekkie, trwałe i smaczne. Rok później powstały racje LRP (Long Range Patrol), czyli liofilizowane posiłki.

Okazały się jednak zbyt drogie do stosowania na szeroką skalę. W latach osiemdziesiątych wyparły je gotowe do podgrzania (nieliofilizowane) porcje obiadowe MRE (Military, Ready to Eat), które nawiasem mówiąc nie cieszą się szczególną popularnością.

Liofilizowane produkty są w innych amerykańskich wojskowych racjach żywnościowych (pakietach MCW/LRP, czyli Meal, Cold Weather/Food Packet, Long Range Patrol) przeznaczonych dla wojska stacjonujących w mroźnych klimatach i na długich patrolach. Zawierają liofilizowane wędliny, drób, ryby, owoce i warzywa.

Owoce w kosmosie

W kosmicznych wyprawach liczy się jednak przede wszystkim niewielka waga i objętość. Liofilizowane dania to podstawa menu astronautów. Liofilizowane są także napoje: kawa, herbata, lemoniada.

Świeże produkty, zwykle owoce, warzywa, placki tortilli oraz specjalnie konserwowane steki są dostarczane czasem z Ziemi, jednak mają krótki okres przydatności. Zwykle jest to do dwóch dni, a tak często dostawy na Międzynarodową Stację Kosmiczną nie przybywają (zwykle zapasy wysyłane są raz na 40-45 dni, czyli osiem do dziewięciu razy w roku). Świeże produkty są jednak ważne. To rodzaj psychologicznego wsparcia dla astronautów.

Prócz rzadkich dostaw świeżych produktów oraz żywności liofilizowanej astronauci mają do dyspozycji także orzechy, ciastka, herbatniki i batoniki musli. Nic dziwnego, że Sławosz Uznański-Wiśniewski postanowił zabrać na pokład pomidorową i pierogi. Ileż można wytrzymać na ciastkach.

Co nie mniej istotne, na pokładzie ISS jest też ograniczona możliwość przygotowywania potraw. Nie da się ugotować czy podsmażyć, co sprawia, że liofilizaty są nieocenione. Liofilizowaną pomidorową i pierogi wystarczy zalać gorącą wodą.

Drugiemu Polakowi w kosmosie życzymy zatem smacznego.