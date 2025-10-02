Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Marcin Rotkiewicz
Marcin Rotkiewicz
2 października 2025
Nauka

Zmarła tak, jak żyła. Jane Goodall, ikona prymatologii i wielka obrończyni przyrody, miała 91 lat

2 października 2025
Jane Goodall 1934–2025 Jane Goodall 1934–2025 Ian West / Forum
Badania Jane Goodall zrewolucjonizowały wiedzę na temat życia szympansów. Jako pierwsza odkryła, że używają narzędzi oraz potrafią toczyć brutalne wojny. Poświęciła się ochronie przyrody, do końca życia pozostała aktywna, zaangażowana, pełna pasji. Niezwykła.

Zmarła tak, jak żyła – cały czas aktywna, w ruchu, z wielką pasją opowiadająca ludziom o szympansach i dzikiej przyrodzie. Śmierć – z przyczyn naturalnych – nastąpiła w środku kolejnego tournée z wykładami, w ramach którego przyleciała do Los Angeles. Niesamowity był już sam początek jej kariery jako przyszłej wybitnej badaczki zachowań małp. Zaczęło się bowiem od dziecięcego marzenia o Afryce. Valerie Jane Morris-Goodall, urodzona w Londynie w 1934 r., nie miała żadnego formalnego wykształcenia naukowego. Ukończyła jedynie szkołę dla sekretarek i w 1957 r., mając 23 lata, za namową przyjaciółki wyjechała do Kenii. Tam podjęła pracę sekretarki i, za namową przyjaciółki, zadzwoniła do paleoantropologa Louisa Leakeya, by umówić się na rozmowę o zwierzętach. Brytyjski naukowiec prowadził wówczas wspólnie żoną Mary poszukiwania skamieniałych szczątków przodków człowieka w Tanzanii. W 1960 r. para dokonała jednego ze swych najsłynniejszych odkryć: odnalazła liczące prawie 1,75 mln kości Homo habilis, pierwszego przedstawiciela rodzaju Homo.

Rozmowa z prymatolożką Jane Goodall o naszych destrukcyjnych relacjach z naturą

Goodall, Fossey, Galdikas. Aniołki Leakeya

Leakey od dawna nosił się z zamiarem wysłania kogoś na obserwację dzikich szympansów, zakładając, że badania nad małpami człekokształtnymi mogą rzucić światło na zachowania wczesnych hominidów. A w młodej, pozbawionej naukowych uprzedzeń Angielce dostrzegł idealną kandydatkę do takiej misji. 14 lipca 1960 r., w towarzystwie swojej matki, Goodall przybyła do rezerwatu Gombe Stream w Tanzanii, stając się pierwszą z trójki tzw. Aniołków Leakeya, które sam paleoantropolog żartobliwie nazywał Trimates, co było skrótem od three primates, czyli trzy naczelne (chodzi o rząd ssaków, do którego należą m.in. lemury, goryle, szympansy i ludzie; wyróżnia on się przede wszystkim dużymi mózgami).

Drugim była Dian Fossey, która w 1966 r. rozpoczęła badanie dzikich goryli, a jej zakończone tajemniczym zabójstwem życie zostało sportretowane w słynnym filmie „Goryle we mgle” z 1988 r. z Sigourney Weaver w roli głównej. Jako trzecia dołączyła do Aniołków, w 1971 r., młoda Kanadyjka litewskiego pochodzenia Birutė Galdikas. Ona nie trafiła do Afryki, ale poleciała na Borneo, jedną z dwóch indonezyjskich wysp zamieszkanych przez orangutany. Aniołki badały zatem trzy najbliżej spokrewnione z Homo sapiens gatunki małp człekokształtnych, dostarczając nauce niezwykle cennych obserwacji. Przede wszystkim dzięki temu, że nikt wcześniej nie odważył się prowadzić tak długotrwałych, dokładnych i wymagających poświęcenia prac w terenie.

Wysiłki te zostały nagrodzone, gdy Goodall zaobserwowała, jak szympans, którego nazwała Dawidem Siwobrodym, wziął źdźbło trawy, a następnie włożył je do kopca termitów, by „wyłowić” i zjeść owady (dalsze badania wykazały, że szympansy potrafią także używać gałązek, które najpierw pozbawiają liści, aby uzyskać odpowiedni kształt i długość dopasowane do ciasnych tuneli kopców). To odkrycie było rewolucyjne, ponieważ podważało fundamentalne przekonanie, że tylko człowiek potrafi wytwarzać i używać narzędzi. Leakey posunął się wówczas nawet do stwierdzenia, że teraz musimy na nowo zdefiniować pojęcia „narzędzie” i „człowiek” albo zaakceptować, że szympansy też są ludźmi.

To nie był jednak koniec jej sensacyjnych odkryć. Goodall wykazała bowiem, że szympansy nie są łagodnymi wegetarianami, za jakie powszechnie je uważano. Zaobserwowała, jak systematycznie polują na mniejsze małpy, takie jak gerezy, i zjadają je. Odkryła również mroczną stronę ich natury: brutalną agresję, walki o dominację, a nawet zorganizowaną eksterminację sąsiadujących ze sobą grup samców (patrolowały one swoje terytorium, a kiedy spotykały pojedynczego obcego osobnika, atakowały go, co często kończyło się śmiercią). Jednocześnie jej obserwacje ukazały niezwykle bogate życie społeczne i emocjonalne tych zwierząt – zdolność do tworzenia silnych, wieloletnich więzi rodzinnych, empatię, radość i smutek.

Poza konwencją

Wyjątkowość podejścia Goodall polegała m.in. na odrzuceniu sztywnej, naukowej konwencji. Zamiast numerować badane osobniki, nadawała im imiona. A opisując ich zachowania, używała takich słów, jak „dzieciństwo”, „nastrój” czy „osobowość”, co początkowo spotkało się z ostrą krytyką środowiska naukowego i oskarżeniami o antropomorfizację. Jednak to właśnie ta bliskość pozwoliła brytyjskiej badacze stać się tak wnikliwym obserwatorem życia dzikich szympansów.

W 1962 r. dzięki wsparciu Leakeya Goodall – nie mając nawet licencjatu – została przyjęta na studia doktoranckie w Uniwersytecie Cambridge. Była ósmą osobą w historii tej uczelni, która otrzymała taki przywilej. Dzięki temu w 1964 r. uzyskała tytuł Bachelor of Arts (BA) w dziedzinie nauk przyrodniczych, a dwa lata później obroniła doktorat z etologii (nauki o zachowaniu zwierząt) na podstawie swoich pierwszych pięciu lat badań w Gombe.

Jane GoodallTheJaneGoodallInstitute/•Jane Goodall

Czytaj także: Niszczymy małpią kulturę

Aktywistka i pisarka

Swojego życia nie poświęciła jednak całkowicie nauce, bo od lat 70. coraz więcej czasu przeznaczała na działania na rzecz ochrony przyrody. Punktem zwrotnym okazała się konferencja naukowa w 1986 r., która uświadomiła jej skalę zagrożeń, m.in. dla szympansów i ich naturalnych siedlisk. Od tego momentu niemal całkowicie zajęła się aktywizmem, podróżując po świecie przez blisko 300 dni w roku. W 1977 r. założyła Jane Goodall Institute, a w 1991 r. globalny program dla młodzieży Roots & Shoots. Zaczął się on od spotkania na werandzie domu Goodall w Dar es Salaam w Tanzanii, dokąd przyszła grupa 16 nastolatków, by omówić nurtujące ich problemy, których doświadczali w swoim otoczeniu. Celem Roots & Shoots stało się edukowanie młodych ludzi w zakresie ochrony przyrody, a organizacja rozrosła się do ponad 10 tys. grup działających w ponad stu krajach.

Goodall była też bardzo aktywną pisarką – ma na swoim koncie 32 książki, w tym 15 dla dzieci. Jej praca została uhonorowana liczonymi nagrodami, m.in. amerykańskim Prezydenckim Medalem Wolności (2025 r.) przyznanym przez Joe Bidena.

Czytaj także: Tylko ludzie płaczą po stracie ukochanych? Zobacz, jak żałobę przeżywają szympansy

W życiu prywatnym była dwukrotnie zamężna. W 1964 r. poślubiła holenderskiego fotografa przyrody barona Hugona van Lawicka. Para doczekała się syna, ale po dekadzie rozwiodła. Drugim mężem Goodall był Derek Bryceson, członek parlamentu Tanzanii i dyrektor tamtejszych parków narodowych. Jego pozycja w rządzie pomogła chronić jej projekt badawczy. Niestety, Bryceson zmarł na raka w 1980 r.

Marcin Rotkiewicz

Marcin Rotkiewicz

Absolwent dziennikarstwa i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz stypendysta Knight Science Journalism Program w Massachusetts Institute of Technology. Popularyzuje wiedzę przede wszystkim na temat biotechnologii, ewolucji naczelnych i neuronauki. Interesuje się również teoriami pseudonaukowymi i spiskowymi. Dwukrotnie nominowany do Nagrody Grand Press w kategoriach dziennikarstwo specjalistyczne i publicystyka. Autor wywiadów rzek: z prof. Jerzym Vetulanim „Mózg i błazen” oraz z prof. Bogdanem Wojciszke „Homo nie całkiem sapiens”. Napisał również „W królestwie Monszatana. GMO, gluten i szczepionki”, za którą otrzymał nagrodę redaktorów portalu Mądre Książki. Dziennikarz działu Nauka/projektpulsar.pl.
Reklama

Czytaj także

null
Kraj

Państwo z lukru i tektury. Gen. Tomasz Drewniak demaskuje kłamstwa o polskiej obronności

Rozmowa z gen. Tomaszem Drewniakiem, byłym inspektorem sił powietrznych, o tym, jak kultura kłamstwa osłabia armię i państwo oraz czy rosyjskie drony otrzeźwią wreszcie polityków.

Juliusz Ćwieluch
24.09.2025
null
Nauka

Spór o pochodzenie Słowian robi się coraz ciekawszy. Czy historię naprawdę trzeba pisać na nowo?

„Historię trzeba napisać na nowo”, „A jednak migracja”, „Badacze rozwikłali trudną zagadkę”. Takie nagłówki pojawiają się w mediach. Tymczasem „sensacyjne” badania wyjaśniające pochodzenie Słowian jedynie odświeżyły toczony od XIX w. spór.

Agnieszka Krzemińska
20.09.2025
null
Społeczeństwo

Jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków. „Zaopiekowały się sobą”

Oto opowieść o tym, jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków niczego nieświadomych 1395 podopiecznych. Jest już akt oskarżenia.

Zbigniew Borek
13.09.2025
null
Kraj

BOB ratowniczy. Spodziewaj się najlepszego, szykuj na najgorsze. Co włożyć do plecaka ewakuacyjnego?

Rząd radzi obywatelom, jak przygotować plecak ewakuacyjny. Brzmi alarmująco, ale też adekwatnie do niespokojnej rzeczywistości.

Marcin Piątek
16.09.2025
null
Rynek

Szyfrują, szantażują i rabują. Obce cyberwojska atakują polskie firmy. A te płacą i nie zgłaszają

Rozmowa z Piotrem Ciepielą, ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa technologii, partnerem EY, o tym, jak obce cyberwojska atakują polską infrastrukturę i firmy.

Adam Grzeszak
22.09.2025
null
Świat

Rosyjska fabryka śmierci. Drony z Tatarstanu lecą nad Polskę. Czym to zniszczyć?

Rosyjskie drony, które przyleciały do Polski, wyprodukowano w Tatarstanie. To tam pełną parą działa ich fabryka, w której pracują egzotyczne cudzoziemki i patriotyczna młodzież.

Paweł Reszka, Timur Olevskiy
23.09.2025
null
Rynek

Kto nam da jeść, kto nas wyleczy? 1 października prawie milion Ukraińców nie przyjdzie do pracy

Ich prawo do legalnego zatrudnienia wygaśnie wraz z ustawą o pomocy Ukraińcom, której nowelizację zawetował prezydent Karol Nawrocki. Wiele polskich firm zostanie sparaliżowanych, ponad 5 proc. pracujących legalnie w Polsce to Ukraińcy.

Joanna Solska
09.09.2025
null
Kraj

Nowe przekazy PiS. Nowogrodzka nadaje: „Wracamy. Was już nie ma”. Tę grę spinów można im zepsuć

W nowym sezonie politycznym Jarosław Kaczyński chce umocnić wrażenie, jakby już miał wygrane następne wybory. Jeszcze nie rządzi, ale już dzieli – przyszłe wpływy, przywileje i posady. Jak PiS tak łatwo wtłacza przekazy o swojej potędze i dlaczego druga strona odpowiada tak słabo?

Mariusz Janicki
18.09.2025
null
Kultura

Niezłomny Robert Redford. Zostawił po sobie więcej niż aktorski dorobek

Był aktorem, reżyserem, mecenasem niezależnego kina i politycznym aktywistą. Niezrównanym w każdej z tych ról.

Jakub Demiańczuk
23.09.2025
null
Społeczeństwo

Tinder dobił miłość, tego się nie cofnie. U kobiet rośnie niechęć, u mężczyzn nienawiść

Dzięki aplikacjom randkowym ludzie są sobą znudzeni, zanim w ogóle cokolwiek się między nimi rozpocznie. Jesteśmy przekonani, że zawsze znajdzie się ładniejszy, ciekawsza itd. Karmi nas ułuda nieskończonego niemal wyboru – mówi prof. Tomasz Szlendak.

Joanna Podgórska
13.08.2025
null
Kultura

Władysław Pasikowski dla „Polityki”: Wojtyła jest postacią tragiczną. Wolimy ułudę od gorzkiej prawdy

Powiem coś, a potem nastąpi atak z każdej ławki Sejmu od lewej do prawej, i jeszcze z galerii – zapowiada Władysław Pasikowski, autor filmu „Zamach na papieża”. I mówi.

Janusz Wróblewski
20.09.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną