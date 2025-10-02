Zmarła tak, jak żyła. Jane Goodall, ikona prymatologii i wielka obrończyni przyrody, miała 91 lat

Badania Jane Goodall zrewolucjonizowały wiedzę na temat życia szympansów. Jako pierwsza odkryła, że używają narzędzi oraz potrafią toczyć brutalne wojny. Poświęciła się ochronie przyrody, do końca życia pozostała aktywna, zaangażowana, pełna pasji. Niezwykła.

Zmarła tak, jak żyła – cały czas aktywna, w ruchu, z wielką pasją opowiadająca ludziom o szympansach i dzikiej przyrodzie. Śmierć – z przyczyn naturalnych – nastąpiła w środku kolejnego tournée z wykładami, w ramach którego przyleciała do Los Angeles. Niesamowity był już sam początek jej kariery jako przyszłej wybitnej badaczki zachowań małp. Zaczęło się bowiem od dziecięcego marzenia o Afryce. Valerie Jane Morris-Goodall, urodzona w Londynie w 1934 r., nie miała żadnego formalnego wykształcenia naukowego. Ukończyła jedynie szkołę dla sekretarek i w 1957 r., mając 23 lata, za namową przyjaciółki wyjechała do Kenii. Tam podjęła pracę sekretarki i, za namową przyjaciółki, zadzwoniła do paleoantropologa Louisa Leakeya, by umówić się na rozmowę o zwierzętach. Brytyjski naukowiec prowadził wówczas wspólnie żoną Mary poszukiwania skamieniałych szczątków przodków człowieka w Tanzanii. W 1960 r. para dokonała jednego ze swych najsłynniejszych odkryć: odnalazła liczące prawie 1,75 mln kości Homo habilis, pierwszego przedstawiciela rodzaju Homo.

Leakey od dawna nosił się z zamiarem wysłania kogoś na obserwację dzikich szympansów, zakładając, że badania nad małpami człekokształtnymi mogą rzucić światło na zachowania wczesnych hominidów. A w młodej, pozbawionej naukowych uprzedzeń Angielce dostrzegł idealną kandydatkę do takiej misji. 14 lipca 1960 r., w towarzystwie swojej matki, Goodall przybyła do rezerwatu Gombe Stream w Tanzanii, stając się pierwszą z trójki tzw. Aniołków Leakeya, które sam paleoantropolog żartobliwie nazywał Trimates, co było skrótem od three primates, czyli trzy naczelne (chodzi o rząd ssaków, do którego należą m.in. lemury, goryle, szympansy i ludzie; wyróżnia on się przede wszystkim dużymi mózgami).

Drugim była Dian Fossey, która w 1966 r. rozpoczęła badanie dzikich goryli, a jej zakończone tajemniczym zabójstwem życie zostało sportretowane w słynnym filmie „Goryle we mgle” z 1988 r. z Sigourney Weaver w roli głównej. Jako trzecia dołączyła do Aniołków, w 1971 r., młoda Kanadyjka litewskiego pochodzenia Birutė Galdikas. Ona nie trafiła do Afryki, ale poleciała na Borneo, jedną z dwóch indonezyjskich wysp zamieszkanych przez orangutany. Aniołki badały zatem trzy najbliżej spokrewnione z Homo sapiens gatunki małp człekokształtnych, dostarczając nauce niezwykle cennych obserwacji. Przede wszystkim dzięki temu, że nikt wcześniej nie odważył się prowadzić tak długotrwałych, dokładnych i wymagających poświęcenia prac w terenie.

Wysiłki te zostały nagrodzone, gdy Goodall zaobserwowała, jak szympans, którego nazwała Dawidem Siwobrodym, wziął źdźbło trawy, a następnie włożył je do kopca termitów, by „wyłowić” i zjeść owady (dalsze badania wykazały, że szympansy potrafią także używać gałązek, które najpierw pozbawiają liści, aby uzyskać odpowiedni kształt i długość dopasowane do ciasnych tuneli kopców). To odkrycie było rewolucyjne, ponieważ podważało fundamentalne przekonanie, że tylko człowiek potrafi wytwarzać i używać narzędzi. Leakey posunął się wówczas nawet do stwierdzenia, że teraz musimy na nowo zdefiniować pojęcia „narzędzie” i „człowiek” albo zaakceptować, że szympansy też są ludźmi.

To nie był jednak koniec jej sensacyjnych odkryć. Goodall wykazała bowiem, że szympansy nie są łagodnymi wegetarianami, za jakie powszechnie je uważano. Zaobserwowała, jak systematycznie polują na mniejsze małpy, takie jak gerezy, i zjadają je. Odkryła również mroczną stronę ich natury: brutalną agresję, walki o dominację, a nawet zorganizowaną eksterminację sąsiadujących ze sobą grup samców (patrolowały one swoje terytorium, a kiedy spotykały pojedynczego obcego osobnika, atakowały go, co często kończyło się śmiercią). Jednocześnie jej obserwacje ukazały niezwykle bogate życie społeczne i emocjonalne tych zwierząt – zdolność do tworzenia silnych, wieloletnich więzi rodzinnych, empatię, radość i smutek.

Wyjątkowość podejścia Goodall polegała m.in. na odrzuceniu sztywnej, naukowej konwencji. Zamiast numerować badane osobniki, nadawała im imiona. A opisując ich zachowania, używała takich słów, jak „dzieciństwo”, „nastrój” czy „osobowość”, co początkowo spotkało się z ostrą krytyką środowiska naukowego i oskarżeniami o antropomorfizację. Jednak to właśnie ta bliskość pozwoliła brytyjskiej badacze stać się tak wnikliwym obserwatorem życia dzikich szympansów.

W 1962 r. dzięki wsparciu Leakeya Goodall – nie mając nawet licencjatu – została przyjęta na studia doktoranckie w Uniwersytecie Cambridge. Była ósmą osobą w historii tej uczelni, która otrzymała taki przywilej. Dzięki temu w 1964 r. uzyskała tytuł Bachelor of Arts (BA) w dziedzinie nauk przyrodniczych, a dwa lata później obroniła doktorat z etologii (nauki o zachowaniu zwierząt) na podstawie swoich pierwszych pięciu lat badań w Gombe.