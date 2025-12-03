Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Marcin Rotkiewicz
Marcin Rotkiewicz
3 grudnia 2025
Nauka

Zacina ci się wideorozmowa? Lepiej nie przepraszaj, twierdzą naukowcy

3 grudnia 2025
Problemy z połączeniem internetowym podczas wideorozmowy mogą negatywnie wpłynąć na decyzje o zatrudnieniu, zaufanie do medyków czy decyzje sądów. Problemy z połączeniem internetowym podczas wideorozmowy mogą negatywnie wpłynąć na decyzje o zatrudnieniu, zaufanie do medyków czy decyzje sądów. Surface / Unsplash
Problemy z połączeniem internetowym potrafią negatywnie wpłynąć na decyzje o zatrudnieniu, zaufanie do medyków czy decyzje sądów. Co ciekawe, przeprosiny za usterki tylko pogarszają sprawę.

Choć wideokonferencje stały się standardem w komunikacji, wciąż są podatne na usterki, które występują w około jednej trzeciej wszystkich połączeń. Dlatego troje amerykańskich naukowców postanowiło sprawdzić, czy te z pozoru błahe zakłócenia mają realne konsekwencje życiowe. Intuicja podpowiada bowiem, że jesteśmy wyrozumiali na tego typu problemy – co potwierdziła ankieta, w której aż 70 proc. osób zadeklarowało, że kłopoty techniczne nie wpływają, a jeśli już, to w niewielkim stopniu, na ocenę rozmówcy. Jednak wyniki aż dziesięciu analiz i eksperymentów, opublikowane na łamach najnowszego wydania „Nature”, weryfikują to przekonanie. Okazuje się, że drobne błędy podczas transmisji audiowizualnej uruchamiają w naszych mózgach mechanizmy, których istnienia często nie jesteśmy świadomi.

Czytaj także: Jeden laptop i raz latte. Kawiarnie stają się biurami pracy zdalnej

Efekt niesamowitości

Kluczowym pojęciem, które tłumaczy to zjawisko, jest „niesamowitość” (ang. uncanniness) – termin wywodzący się z robotyki i animacji. Chodzi o zjawisko dyskomfortu wywołanego przez obiekty (np. roboty lub animacje), które wyglądają lub zachowują się prawie, ale nie całkiem jak ludzie. Współczesne wideorozmowy oferują bowiem wysoki poziom tzw. prezencji społecznej, czyli poczucia realnej obecności drugiej osoby. Gdy jednak obraz zastyga, dźwięk się rwie lub ruchy stają się nienaturalnie „szarpane”, ta iluzja pryska. Nagłe przejście od postrzegania rozmówcy jako żywego człowieka do jego cyfrowego obrazu wywołuje dziwne, niepokojące uczucie, rzutujące na ocenę kompetencji i wiarygodności tej osoby. Co istotne, efekt ten występuje tylko wtedy, gdy patrzymy na twarz. To zaś dowodzi, że problem bierze się z zaburzenia percepcji ludzkiej twarzy i jej mimiki.

Czytaj także: Pracujesz zdalnie, ale nie wychodzi? Są na to sposoby

Rozmowa o pracę, konsultacja medyczna, przesłuchanie

Skalę tego zjawiska najlepiej obrazują liczby. W serii eksperymentów dotyczących telemedycyny badacze odnotowali, że usterki techniczne obniżają zaufanie nie tylko do samego pracownika ochrony zdrowia, ale także do jego zaleceń medycznych. Widać to wyraźnie w decyzjach pacjentów: w badaniu na grupie prawie 500 osób, gdy połączenie było płynne, 77 proc. uczestników zadeklarowało chęć osobistej współpracy z tym konkretnym specjalistą. Wystarczyły jednak drobne zacięcia obrazu, by odsetek ten spadł do 61 proc.

Podobny mechanizm zadziałał w symulacji rozmów kwalifikacyjnych z udziałem ponad 3 tys. osób. Kandydatów, których nagrania zawierały błędy techniczne (takie jak zamrożenie obrazu czy opóźnienia dźwięku), rzadziej chciano zatrudnić, mimo że treść ich wypowiedzi była identyczna jak w grupie kontrolnej. Badacze zauważyli przy tym, że utrata dźwięku również może być szkodliwa. Wynika to z faktu, że brak fonii utrudnia zrozumienie treści, co sumuje się z opisanym wcześniej psychologicznym efektem „niesamowitości”, wzmacniając negatywną ocenę.

Najbardziej niepokojące wnioski płyną jednak z analizy rzeczywistych danych pochodzących z amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Naukowcy przeanalizowali transkrypcje 472 zdalnych przesłuchań w sprawach sądowych o zwolnienie warunkowe, które odbyły się w stanie Kentucky w 2021 r. W tych, w których nie odnotowano problemów technicznych, 60 proc. więźniów otrzymało zgodę na zwolnienie. Natomiast tam, gdzie w zapisie pojawiły się wzmianki o usterkach (np. „zacięło się”, „nie słychać”), odsetek pozytywnych decyzji spadał do 48 proc. Oznacza to, że jakość łącza internetowego może decydować o czyjejś wolności. Autorzy badania ostrzegają, że zjawisko to grozi pogłębianiem nierówności społecznych. Osoby gorzej sytuowane, korzystające ze słabszego sprzętu, są bowiem systemowo narażone na gorsze oceny w kluczowych momentach życia – od rozmowy o pracę po salę sądową.

Czytaj także: Te nawyki mogą kosztować Cię posadę. Rekruter zdradza, czego nie robić podczas rekrutacji

Żartuj, nie przepraszaj

Czy można temu zaradzić? Intuicja podpowiada, że w razie awarii warto przeprosić. Badania pokazują jednak coś odwrotnego: przyznanie się do problemu i przepraszanie za usterki techniczne (np. „przepraszam, mam słaby internet”) jedynie pogłębiają negatywną ocenę, zwracając uwagę odbiorcy na problem. Ostrzeganie rozmówcy przed spotkaniem o możliwych problemach również nie przyniosło pozytywnych rezultatów. Jedyną strategią, która w badaniach pomogła złagodzić negatywny efekt „niesamowitości”, okazało się obrócenie sytuacji w żart, ale już po fakcie. Humor pozwalał rozmówcom przeklasyfikować dziwne zdarzenie jako niegroźne naruszenie normy, przywracając ludzki wymiar interakcji.

Autorzy publikacji zwracają jednak uwagę na pewne ograniczenia ich badania. Analiza przesłuchań o zwolnienie warunkowe opierała się na transkrypcjach, a nie nagraniach wideo, co zmuszało badaczy do pośredniego identyfikowania usterek na podstawie zapisu słów wypowiadanych przez uczestników. Ponadto większość danych pochodzi z USA, co może nie oddawać w pełni kulturowej różnorodności reakcji na błędy technologiczne. Mimo to wyniki wydają się jasnym sygnałem ostrzegawczym: w cyfrowym świecie stabilne łącze staje się nie tylko narzędziem komunikacji, ale fundamentalnym zasobem wpływającym na nasz kapitał społeczny i życiowe szanse.

Marcin Rotkiewicz

Marcin Rotkiewicz

Absolwent dziennikarstwa i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz stypendysta Knight Science Journalism Program w Massachusetts Institute of Technology. Popularyzuje wiedzę przede wszystkim na temat biotechnologii, ewolucji naczelnych i neuronauki. Interesuje się również teoriami pseudonaukowymi i spiskowymi. Dwukrotnie nominowany do Nagrody Grand Press w kategoriach dziennikarstwo specjalistyczne i publicystyka. Autor wywiadów rzek: z prof. Jerzym Vetulanim „Mózg i błazen” oraz z prof. Bogdanem Wojciszke „Homo nie całkiem sapiens”. Napisał również „W królestwie Monszatana. GMO, gluten i szczepionki”, za którą otrzymał nagrodę redaktorów portalu Mądre Książki. Dziennikarz działu Nauka/projektpulsar.pl.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Nauka

  1. Kto w Polsce bezprawnie zabija wilki? I po co? Myśliwi są coraz lepiej wyposażeni

    Jędrzej Winiecki

  2. Wszystkie drogi prowadzą z Rzymu. Już wiadomo, jak imperium zbudowało nasz kontynent

    Agnieszka Krzemińska

  3. Semaglutyd i spółka. Są zalety, są i zagrożenia. Ozempic to nie jest droga na skróty

    Piotr Rzymski

  4. Dlaczego AI halucynuje i czy firmy technologiczne naprawdę chcą to naprawić

    Marcin Rotkiewicz

  5. AI szantażuje, oszukuje, jest gotowa nawet zabić. Już słychać ważne sygnały ostrzegawcze

    Marcin Rotkiewicz

Czytaj także

null
Kraj

Ziobrowie na wygnaniu. Jak sobie poradzą? „Trafiło ich. Ale mają plan B, już trwają zabiegi”

Zbigniew Ziobro wciąż nie wraca do Polski. Jaka przyszłość czeka byłego ministra sprawiedliwości i jego żonę Patrycję – do niedawna najbardziej wpływową parę polskiej polityki?

Anna Dąbrowska
25.11.2025
null
Społeczeństwo

Demokalipsa? Polska staje się bezdzietna. Niektórych trendów już nie da się łatwo odwrócić

To zapowiedziana katastrofa: od dekad wiadomo, że nie ma już możliwości, by odwrócić spadkowy trend urodzeń, bo potencjalnych matek od dawna jest za mało. Tyle dzieci, ile potrzebuje ZUS, nie narodzą, nie ma szans. Wiadomo też, że wzrosną koszty opieki nad coraz liczniejszym i żyjącym coraz dłużej najstarszym pokoleniem.

Martyna Bunda
19.11.2025
null
Rynek

Skarby w elektrośmieciach. Powinny opuścić nasze domy. To dziś surowiec strategiczny

Polacy trzymają w domach blisko pół miliona ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. A to kopalnia cennych surowców, na które czekają miejscy górnicy.

Adam Grzeszak
24.11.2025
null
Społeczeństwo

Miłość do grobowej deski, ale konta osobne? W Polsce czasem wygrywa model hybrydowy

Polki i Polacy wierzą we wspólne życie do grobowej deski, ale we wspólne konto już niekoniecznie. Czy fakt, że mamy oddzielne konta, oznacza, że coś z nami jest nie tak?

Zbigniew Borek
15.11.2025
null
Kraj

PiS w defensywie. Rozmawiamy z politykami partii Kaczyńskiego. Oto co wynika z ich opowieści

To był dziwny rok dla PiS. Zaczął się od rozterek, czy Karol Nawrocki da sobie radę w kampanii prezydenckiej. Potem była euforia i nadzieja, że po zdobyciu Pałacu powrót do władzy jest tuż za rogiem. Aż przyszła jesienna chandra.

Wojciech Szacki
27.11.2025
null
Pomocnik Historyczny

Wywiad Moskwy, służby Kremla. KGB, GRU, FSB, SWR: to są fachowcy od dywersji i mokrej roboty

Rosyjski wywiad może budzić zazdrość wielu zagranicznych kolegów. Ma duży budżet, możliwości techniczne i zasoby ludzkie. A przede wszystkim państwem rządzi były oficer KGB, czyli ich człowiek.

Timur Olevskiy, Paweł Reszka
18.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Kraj

Prawda traci zasięgi. Po głośnej rozmowie Rymanowskiego, czyli fakty nie są już niezbędne

Jak to możliwe, że to prawica stawia się dzisiaj w roli obrońcy wolności słowa przed zakusami liberalnego cenzora? W cyfrowym świecie, który pozacierał kategorie prawdy i fałszu, nawet takie cuda są niestety możliwe.

Rafał Kalukin
20.11.2025
null
Społeczeństwo

Awantura w Dzieżkach. Od ciemnoskórych sąsiadów odgrodzili się płotem granicznym

We wsi Dzieżki pod Mońkami wybuchła awantura sąsiedzka nowopolskiego typu: za miedzę sprowadzili się ciemnoskórzy, więc trzeba było odgrodzić się od nich płotem granicznym.

Marcin Kołodziejczyk
11.11.2025
null
Społeczeństwo

Reporter „Polityki” zatrudnił się w Żabce. Jak było? „Tu się liczy tylko zdanie Basi”

W Polsce jest już 12 tys. Żabek, ciężko wyjść z domu i żadnej nie zobaczyć. Ale co widać w nich od środka? Aby się o tym przekonać, sam zatrudniłem się w jednej z nich.

Zbigniew Borek
06.11.2025
null
Społeczeństwo

Sojowe dzieci, czyli jak talerz stał się deklaracją polityczną. „Zapala się czerwona lampka”

Sposób odżywiania stał się polem ideologicznego konfliktu. Kotlet schabowy jest traktowany jako symbol konserwatywnej tożsamości, wegan zaś oskarża się o lewactwo. Jak to jest zatem z dzisiejszymi normami żywienia?

Paweł Walewski
10.11.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną