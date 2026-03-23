Marcin Rotkiewicz
23 marca 2026
Nauka

Wycieki z reaktora. Radziecki okręt atomowy uwalnia do morza radioaktywne substancje

Nowe badania ujawniły, że radioaktywne substancje pochodzą z reaktora, którego paliwo jądrowe ulega korozji. Pomiary pokazują jednak, że skażenie wokół wraku Komsomolca nie zagraża środowisku.

7 kwietnia 1989 r. okręt podwodny K-278 „Komsomolec” płynął na głębokości ok. 400 m w Morzu Norweskim, gdy w przedziale rufowym wybuchł pożar. Choć jednostka zdołała się wynurzyć, a reaktor awaryjnie wyłączono, woda wdarła się do uszkodzonej rufy i okręt zatonął. Z 69 członków załogi zginęło 42. Komsomolec był wówczas jedynym w swoim rodzaju atomowym okrętem radzieckiej floty – jego kadłub został wykonany ze stopu tytanu, co pozwalało mu zanurzać się głębiej niż innym ówczesnym tego typu jednostkom wojskowym. Jego wrak spoczął na głębokości 1680 m, na południowy zachód od Wyspy Niedźwiedziej. Na pokładzie prawdopodobnie znajdowały się, oprócz reaktora, także dwie głowice atomowe w przedziale torpedowym.

Czytaj także: Atomowe okręty – klucz do geopotęgi

Brak plutonu z głowic jądrowych

W lipcu 2019 r. norweski statek badawczy „G.O. Sars”, wyposażony w zdalnie sterowanego robota, przeprowadził badanie wraku. Dzięki temu udało się pobrać i przeanalizować próbki wody morskiej, osadów dennych i organizmów żywych, a wyniki opublikowało właśnie czasopismo „PNAS”.

Sonar wysokiej rozdzielczości ujawnił rozległe uszkodzenia dziobowej części okrętu i pokładu nad przedziałem torpedowym – prawdopodobnie na skutek wewnętrznej eksplozji lub uderzenia dziobem w dno morskie. Zewnętrzne powierzchnie tytanowego kadłuba nie nosiły jednak oznak korozji, a płyty i zaślepki tytanowe, zamontowane przez Rosję w 1994 r. w celu ograniczenia przepływu wody przez uszkodzony przedział torpedowy, wciąż znajdowały się na swoim miejscu. Ponadto analiza próbek pobranych w pobliżu przedziału torpedowego nie wykazała obecności plutonu pochodzącego z głowic jądrowych.

Czytaj także: Czy Orka się wreszcie wynurzy. Chcemy okrętów podwodnych. Będzie bardzo drogo

Radziecki okręt podwodny K-278 „Komsomolec" na dnie Morza Norweskiego

Paliwo w reaktorze ulega korozji i uwalnia radionuklidy

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja reaktora. Podczas jednego z zanurzeń robota naukowcy po raz pierwszy zaobserwowali widoczny wyciek z rury wentylacyjnej za kioskiem okrętu. Odkryli też drugi, nieznany wcześniej punkt emisji – metalową kratkę, najprawdopodobniej część układu wydechowego generatora diesla, który pracował, gdy okręt tonął. To właśnie próbka wody pobrana bezpośrednio nad tą kratką wykazała maksymalne stężenia radioaktywnych izotopów: strontu-90 i cezu-137. Były odpowiednio 400 tys. i 800 tys. razy wyższe od ich typowych poziomów w wodach Morza Norweskiego.

Ponadto charakterystyczne proporcje izotopów plutonu w próbkach, a także podwyższone stężenia uranu-236, jednoznacznie wskazują, że paliwo jądrowe w reaktorze ulega korozji i uwalnia radionuklidy (czyli niestabilne izotopy pierwiastków, które emitują promieniowanie) do otoczenia.

Czytaj także: Ameryka gra z Rosją w podwodne szachy. „Putin, uważaj, bo mam rakiety”

Wycieki z reaktora bez zagrożenia?

Pomimo że wycieki trwają od ponad 30 lat, w środowisku morskim wokół wraku nie zaobserwowano akumulacji radioaktywnych substancji. Uwalniane radionuklidy ulegają bowiem błyskawicznemu rozcieńczeniu – ich stężenia gwałtownie spadają już w odległości 40 cm od miejsc wycieku, a w próbkach pobranych 3 m nad rurą wentylacyjną wykazywały wartości tylko nieznacznie większe niż typowe tło wód dennych w tym rejonie. Natomiast podwyższone stężenia cezu-137 wykryto jedynie w osiadłych organizmach pobranych bezpośrednio z kadłuba – miękkich koralowcach, ukwiałach i gąbkach – choć na poziomie niebudzącym obaw o istotne skutki biologiczne.

Autorzy badania zastrzegają, że nie potrafią wyjaśnić, co powoduje, że – jak zaobserwowano – wycieki z reaktora pojawiają się w nieregularnych odstępach. Ani dlaczego są widoczne gołym okiem na nagraniach wykonanych przez podwodnego robota, czego wcześniejsze rosyjskie ekspedycje nigdy nie odnotowały. Podkreślają też, że przyszły monitoring powinien objąć analizę proporcji cezu-137 do strontu-90, który może dostarczyć informacji o stanie paliwa jądrowego w reaktorze. Komsomolec stanowi bowiem unikatową okazję do zrozumienia ryzyka związanego z innymi zatopionymi reaktorami w Arktyce oraz z ewentualnymi przyszłymi wypadkami jednostek o napędzie jądrowym.

Marcin Rotkiewicz

Marcin Rotkiewicz

Absolwent dziennikarstwa i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz stypendysta Knight Science Journalism Program w Massachusetts Institute of Technology. Popularyzuje wiedzę przede wszystkim na temat biotechnologii, ewolucji naczelnych i neuronauki. Interesuje się również teoriami pseudonaukowymi i spiskowymi. Dwukrotnie nominowany do Nagrody Grand Press w kategoriach dziennikarstwo specjalistyczne i publicystyka. Autor wywiadów rzek: z prof. Jerzym Vetulanim „Mózg i błazen” oraz z prof. Bogdanem Wojciszke „Homo nie całkiem sapiens”. Napisał również „W królestwie Monszatana. GMO, gluten i szczepionki”, za którą otrzymał nagrodę redaktorów portalu Mądre Książki. Dziennikarz działu Nauka/projektpulsar.pl.
    Najczęściej czytane w sekcji Nauka

  1. Jakiego wzrostu był Napoleon? Wcale nie był niski! Fake newsy i dezinformacje są z nami od wieków

    Katarzyna Czarnecka

  2. Fukushima: najbardziej śmiercionośny okazał się strach. Klimat płaci za to do dziś

    Marcin Rotkiewicz

  3. Artemis II: najdalej od Ziemi w historii. Czy po 50 latach jesteśmy gotowi wrócić na Księżyc?

    Marcin Rotkiewicz

  4. Nudyfikacja. Już ponad połowa nastolatków używa AI do tworzenia nagich zdjęć

    Marcin Rotkiewicz

  5. Cieszył nas śnieg, ale to była... rekordowo sucha zima

    Michał Rolecki

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Czynsze grozy. Są takie bloki, które zamieniły się w miejsca walk. Podwyżki, straszenie sądem, finansowa panika

Wspólnoty mieszkaniowe zaczęły masowo powstawać w Polsce 30 lat temu. Były jak powiew wolności: małe środowiska rządzące się przejrzystymi, demokratycznymi zasadami. Dziś to tylko wspomnienie. Demokracja wynaturzona, zarząd jak dyktatura, kontroli państwa brak.

Marcin Kołodziejczyk
06.03.2026
null
Społeczeństwo

Groźna moda w psychoterapii: młodzi „zrywają” relacje. Bo rodzice podobno są toksyczni

Rzesza nieodpowiedzialnych psychoterapeutów urządza młodym ludziom kąpiel, wraz z którą z ich życia zostają wylani rodzice. Bo podobno są toksyczni. Te „zerwania relacji” przybierają rozmiary absurdalnego i niebezpiecznego zjawiska.

Ewa Wilk
05.02.2025
null
Rynek

Koniec raju w Dubaju, koniec bajki. Wojna w Iranie uderzyła w światowy rynek paliw i turystykę

Na atak Izraela i USA Iran odpowiedział tak, by cały świat zabolało. Ostrzeliwując bliskowschodnich sąsiadów rakietami i dronami, sparaliżował dwa kluczowe przemysły – paliwowy i turystyczny. Firmy naftowe myślą teraz, czym zastąpić ropę i gaz z Zatoki Perskiej, a biura podróży – jak wywieźć turystów z Dubaju. No i co będzie z tegorocznymi wakacjami?

Adam Grzeszak
12.03.2026
null
Społeczeństwo

FAFO, czyli zimny chów. „Jak coś spieprzysz, to się przekonasz”. Tak w USA wychowują dzieci

Jak coś spieprzysz, to się przekonasz – to definicja FAFO, najmodniejszej dziś w USA „filozofii wychowania”, która dociera też do Polski. I udziela głupich odpowiedzi na mądre pytania.

Łukasz Wójcik
08.03.2026
null
Społeczeństwo

Ostro i szczerze o porno. Jak wyjść z tego uzależnienia? „Ta rozmowa to jest taka moja pokuta”

Zacząłem się bać samego siebie w tym wszystkim. Wchodzisz w to, tarzasz się w tym, masz z tego jakąś frajdę. Ale w tym samym momencie czujesz się brudny, czujesz się jak szmata – mówi Dominik Mądrachowski, muzyk, menedżer studia tatuażu.

Juliusz Ćwieluch
22.03.2026
null
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Między dżumą a cholerą. Czy prace domowe wrócą do szkół? Na razie zastąpiły je kartkówki

Choć zakaz prac domowych miał ulżyć dzieciom w nauce, w rzeczywistości tylko zmienił charakter tych obciążeń. Dzieci pozornie mniej pracują w domu.

Dariusz Chętkowski
09.03.2026
null
Kraj

Nawrocka i Brzezińska-Hołownia, mundurowe emerytki przed 40. Jak to możliwe? Ten system to tabu

Pierwsza dama Marta Nawrocka i niedoszła pierwsza dama Urszula Brzezińska-Hołownia, obie przed czterdziestką, zostały mundurowymi emerytkami. Armia młodych pobierających do końca życia emerytury mundurowe rośnie szybciej niż tych, którzy mają nas bronić. Każdego roku państwo wydaje na nie ponad 30 mld zł. Ten system to tabu.

Joanna Solska
24.02.2026
null
Historia

Szalone lata 90. Za czym tak tęsknimy? Wywołujemy duchy epoki, ale demonów już nie

Końcówka ubiegłego wieku szybko doczekała się renesansu. Moda, popkultura czy przemysł próbują wykorzystać ten trend. Ale skąd w ogóle wziął się sentyment za tamtymi czasami? I za czym tak naprawdę tęsknimy?

Malwina Dziedzic, Aleksandra Żelazińska
01.03.2026
null
Społeczeństwo

Tragedia na torach. Takiego wypadku nie było w Polsce od lat, robi się groźnie. Kto zawinił?

Takiego wypadku nie było w Polsce od lat. Niedawno na przejeździe kolejowo-drogowym w Ziębicach zginęło młode małżeństwo. Nie zadziałały nie tylko rogatki, ale doszło też do awarii sygnalizacji świetlnej. Iwona i Krystian osierocili dwuletnią córeczkę. Czy przejazdy kolejowe w Polsce to przejazdy śmierci?

Katarzyna Kaczorowska
10.02.2026
