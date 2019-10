Andrzej Zieleziński laureatem Nagród Naukowych POLITYKI 2019

Tworzy metody obliczeniowe służące do określenia funkcji genów różnych organizmów.

Rocznik 1985. Doktor, adiunkt w Instytucie Biologii Molekularnej i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jest 34-letnim biologiem molekularnym i bioinformatykiem. Tworzy metody obliczeniowe służące do określenia funkcji genów różnych organizmów. Wykazał, że wirusy uzbrojone są w geny kodujące białka na podobieństwo białek atakowanego organizmu i dzięki temu kamuflażowi przełamują jego mechanizmy obronne. Zidentyfikowane przez niego sekwencje wirusowych białek mogą stanowić podstawę do opracowania terapii genowej wielu chorób wirusowych. Dr Zieleziński jest też twórcą gry komputerowej, w której uczestnicy projektują sekwencje białek wirusa powodujących zakażenie organizmu. Celem tej symulacji jest zastosowanie rozwiązań graczy w badaniach laboratoryjnych prowadzących do wyłączenia genów chorobotwórczych wirusów. Dr Zieleziński jest też moderatorem najpopularniejszego na świecie serwisu społecznościowego dla bioinformatyków (Biostars). W tym roku utworzył międzynarodowe konsorcjum specjalistów z dziesięciu renomowanych ośrodków naukowych, których celem jest usprawnienie i ujednolicenie metod bioinformatycznych służących do analizy sekwencji DNA. Dr Zieleziński ma na koncie 16 publikacji z listy filadelfijskiej o imponującym wskaźniku Impact Factor wynoszącym 100.