Piotr Słodkowski finalistą Nagród Naukowych POLITYKI 2019

Rocznik 1985. Doktor, adiunkt na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Jest historykiem sztuki pracującym na styku historii, socjologii, literaturoznawstwa i antropologii. Zajmuje się polską i środkowoeuropejską sztuką XX w. Podchodzi krytycznie do relacji sztuki zachodniej i tzw. peryferyjnej, udowadniając oryginalność tej ostatniej. Zmienia też myślenie o sztuce politycznej, zwłaszcza o socrealizmie, na wielu poziomach odnosząc go do modernizmu. W centrum jego badań lokuje się również wypierany temat tożsamości polsko-żydowskiej. Podejmując go, zwracają uwagę, że historia sztuki powinna stać się częścią wielodziedzinowych rozważań nad Holokaustem i wizualnymi świadectwami wojny. Jego doktorat, poświęcony malarzowi Henrykowi Strengowi, wyszedł jako książka „Modernizm żydowsko-polski”. Dr Słodkowski jest współautorem 3-tomowej antologii krytyki artystycznej 1945-1954 oraz pionierem aplikacji oral history do badań nad powojenną sztuką polską, a także współtwórcą pisma naukowego „Miejsce”. W swoich badaniach promuje tworzenie teorii, które nie stanowią kalki myśli zachodniej, ale są starannie wywiedzione ze źródeł historycznych. Jest także wielkim zwolennikiem partycypacyjnego budowania wiedzy.