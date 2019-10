Michał Tomza finalistą Nagród Naukowych POLITYKI 2019

Zajmuje się kwantową teorią materii i oddziaływań materii ze światłem.

Rocznik 1987. Doktor, adiunkt oraz kierownik grupy badawczej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest fizykiem zajmującym się kwantową teorią materii i oddziaływań materii ze światłem. To tematy ważne zarówno z poznawczego punktu widzenia, jak ze względu na ich konsekwencje technologiczne, bo smartfony, lasery, tomograf czy GPS nie zaistniałyby, gdyby nie efekty kwantowe. Badacz zajmuje się rozwijaniem nowych koncepcji oraz metod teoretycznych do opisu i odkrywania właściwości ultrazimnej materii (blisko -273 st C). Otrzymywane przez niego wyniki są wykorzystywane w nowych eksperymentach na pograniczu fizyki i chemii oraz przyczyniają się do rozwoju nowych technologii kwantowych, które w przyszłości mają gwarantować maksymalną czułość detektorów, komputerów kwantowych, czy bezpiecznej telekomunikacji kwantowej i kryptografii. Dr Tomza jest adiunktem naukowym w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego i kierownikiem grupy badawczej liczącej ponad 8 osób, której badania finansuje z 4 grantów badawczych. Utrzymuje bliską współprace z wiodącymi ośrodkami badawczymi na świecie zarówno teoretycznymi jak i eksperymentalnymi. Ma na koncie ponad 25 publikacji i ponad 360 cytowań. Ważnym elementem jego działalności akademickiej jest opieka i kształcenie studentów i doktorantów oraz wspieranie uzdolnionej młodzieży licealnej w ramach współpracy z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci oraz Funduszem Talenty.