Katharina Boguslawski laureatką Nagród Naukowych POLITYKI 2020

Opracowując metody umożliwiające ilościowy opis teoretyczny związków chemicznych zbudowanych z wielu atomów, łączy w swej pracy badawczej chemię, fizykę i matematykę z informatyką stosowaną.

Rocznik 1986. Doktor habilitowana, profesor w Katedrze Mechaniki Kwantowej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Profesor Katharina Boguslawski zajmuje się rozwijaniem nowych i unikatowych w skali światowej metod obliczeniowych pozwalających na modelowanie właściwości cząsteczek chemicznych o dużych rozmiarach. Modele takie są niezwykle przydatne podczas syntezy nowych substancji, pozwalając uniknąć wielu czasochłonnych, kosztownych i nierzadko niebezpiecznych prób.

To niezwykle trudne zadanie, z którym nie radzą sobie najpotężniejsze nawet superkomputery. Rozwiązania prof. Boguslawski wymagają znacznie mniejszych zasobów obliczeniowych, a podstawą jej sukcesu jest interdyscyplinarne podejście badawcze łączące chemię, fizykę, matematykę i informatykę stosowaną. Modele teoretyczne rozwijane przez prof. Boguslawski mogą służyć np. do projektowania bardziej wydajnych ogniw fotowoltaicznych. Badaczka ma 34 lata, po studiach w prestiżowej ETH (Politechnice Federalnej) w Zurichu ukończonych z wyróżnieniem i doktoracie w tej samej uczelni oraz stażu w Kanadzie wróciła do Polski, by podjąć pracę w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ma na koncie ponad 40 publikacji, prowadzi własną grupę badawczą, była stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.