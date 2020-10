Wiktor Budziński finalistą Nagród Naukowych POLITYKI 2020

Jego praca naukowa skupia się na modelowaniu preferencji konsumentów przy użyciu metod statystycznych, co ma szereg praktycznych zastosowań zarówno dla konsumentów dóbr, przedsiębiorstw, jak i polityki publicznej.

Mgr Wiktor Budziński. Rocznik 1991. Asystent naukowy i doktorant w Katedrze Mikroekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Mgr Wiktor Budziński zajmuje się badaniem preferencji konsumentów w ujęciu zarówno empirycznym, jak i teoretycznym. Wyniki tych badań mają istotne znaczenie praktyczne, umożliwiają np. prognozowanie popytu na różne dobra i usługi, co z kolei pozwala firmom i instytucjom publicznym przygotować optymalną ofertę. Modele rozwijane przez mgr. Budzińskiego można wykorzystywać do planowania polityki publicznej, m.in. do analizy kosztów i korzyści inwestycji publicznych oraz do wpływania na zachowania społeczne poprzez kształtowanie cen. Ponadto prace mgr. Budzińskiego umożliwiają empiryczną analizę zachowania konsumentów na rynkach i testowanie założeń przyjmowanych w ekonomii, np. racjonalności konsumenta, co ma znaczenie dla całej dyscypliny. Mgr Wiktor Budziński ma 29 lat, ale już może pochwalić się niespotykanym dorobkiem naukowym – ma na koncie 14 publikacji, dwunastokrotnie prezentował swoje wyniki za granicą. Jest stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz kierownikiem projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.