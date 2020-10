Wiktor Lewandowski finalistą Nagród Naukowych POLITYKI 2020

Wykorzystując rozwiązania znane z natury, projektuje materiały optyczne, które są przyszłością technologii XXI wieku.

Dr hab. Wiktor Lewandowski. Rocznik 1984. Adiunkt w Zakładzie Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr hab. Wiktor Lewandowski zajmuje się konstruowaniem struktur chemicznych o własnościach plazmonicznych, czyli oddziałujących ze światłem w sposób pozwalający wykorzystywać je w optyce i optoelektronice. To właśnie postęp w tych dziedzinach będzie decydował o dalszym rozwoju technologii komunikacyjnych, informatycznych i medycznych. Badania prowadzone przez dr. hab. Wiktora Lewandowskiego wymagają interdyscyplinarnego podejścia, łączącego znajomość teorii, narzędzi chemicznych, fizycznych, oraz bio- i nanotechnologii. Kieruje on prężnym zespołem badawczym, a wyniki prac publikuje w najlepszych czasopismach naukowych na świecie oraz patentuje. Badania wspierają prestiżowe granty, m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Narodowego Centrum Nauki. Dr hab. Wiktor Lewandowski ukończył studia na Wydziale Biologii i Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (tu także obronił z wyróżnieniem doktorat), stażował m.in. w Massachusetts Institute of Technology, był stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.