Paulina Komar finalistką Nagród Naukowych POLITYKI 2021

Zajmuje się badaniem gospodarki antycznej Italii na przykładzie konsumpcji i handlu winem.

Rocznik 1983. Adiunkt w Instytucie Archeologii na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dr Paulina Komar jest archeolożką i historyczką starożytności. Zajmuje się badaniem antycznej gospodarki na podstawie konsumpcji i handlu winem w Imperium Romanum. Ma innowacyjne i interdyscyplinarne podejście, bo poza tradycyjną analizą źródeł literackich, archeologicznych i epigraficznych wykorzystuje metody statystyczne (np. analiza regresji) i komputerowe (modelowanie agentowe). Dzięki współpracy z badaczami ze Stanford University korzysta ze stworzonego przez nich komputerowego modelu świata rzymskiego, na którym testuje zaproponowane przez historyków modele gospodarki rzymskiej z użyciem danych archeologicznych. Wynika z nich, że gospodarka rzymska była nowocześniejsza niż dotąd zakładano i mogła mieć cechy współczesnej gospodarki rynkowej, m.in. dlatego, że to cena, a nie np. decyzje rządu, odgrywały największą rolę w dystrybucji wina. Jej monografia „Eastern wines on western tables: consumption, trade and economy in Italy”, wyszła w 2021 r. w prestiżowej serii “Mnemosyne” w wydawnictwie BRILL. Badaczka prowadzi też zajęcia dydaktyczne, jest autorką artykułów i współautorką rozdziałów w pracach zbiorowych. W tym roku dostała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.