Łukasz Bola finalistą Nagród Naukowych POLITYKI 2021

Bada mechanizmy plastyczności mózgu, szczególnie u osób niewidomych. Jest świetnym popularyzatorem nauki, prowadząc zajęcia o neuronauce dla dzieci.

Rocznik 1989. Adiunkt w Pracowni Psycholingwistyki i Psychologii Poznawczej Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

Zainteresowania naukowe dr. Łukasza Boli koncentrują się wokół mechanizmów plastyczności mózgu, zwłaszcza u osób niewidomych. Ponieważ ludzie są gatunkiem wzrokowym, dlatego spora część ich mózgów „obsługuje” zmysł wzroku. Czym jednak zajmują się te obszary w przypadku ludzi niewidomych?

Rozwój nowoczesnych metod badawczych pokazał, że kiedy niewidomi dotykają przedmiotów lub czytają alfabetem brajla, to „wzrokowe” rejony ich mózgów zwiększają swoją aktywność, tak jak podczas wzrokowego rozpoznawania przedmiotów czy czytania. Sugeruje to, że plastyczność tych obszarów, wywołana utratą wzroku, respektuje do pewnego stopnia ich oryginalną funkcję. Jednak kilka niedawnych badań podważyło te ustalenia. Wskazują one, że u osób niewidomych rejony wzrokowe „odrywają się” od swojej oryginalnej funkcji i zaczynają reprezentować abstrakcyjną wiedzę o świecie, np. znaczenie słów takich jak „sprawiedliwość”. Potwierdzanie tych wyników byłoby rewolucyjne, sugerując, że zmiana sposobu doświadczenia świata potrafi kompletnie zmodyfikować sposób pracy mózgu. Ten obszar badań może również okazać się bardzo ważny dla rozwoju metod przywracania wzroku, m.in. za pomocą implantów siatkówki. Dr Bola w latach 2018-2020 odbył staż podoktorski na Uniwersytecie Harvarda. Oprócz pracy naukowej zajmuje się popularyzacją wiedzy, m.in. na Uniwersytecie Dzieci, gdzie prowadził cykl zajęć o neuronauce.