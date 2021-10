Piotr K. Krajewski finalistą Nagród Naukowych POLITYKI 2021

Jego badania koncentrują się wokół mało znanej choroby hidradenitis suppurativa (HS), a jednym z jego ostatnich osiągnięć jest opisanie, po raz pierwszy w świecie, nowego objawu infekcji wirusem SARS-CoV-2 - przeczulicy skórnej.

Rocznik 1994. Doktorant w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Piotr K. Krajewski ukończył studia na kierunku lekarskim z wyróżnieniem w 2019 r. i do tej pory opublikował w międzynarodowych czasopismach naukowych 40 artykułów, spośród których w 17 jest pierwszym autorem. Działalność naukową, dzięki której zyskał międzynarodowy rozgłos, koncentruje na mało znanej chorobie hidradenitis suppurativa (HS). Przez wiele lat błędnie uznawano ją za rzadką patologię skóry (prowadzi do powstawania guzów zapalnych, ropni, przetok i blizn), ale w rzeczywistości dotyka co najmniej jeden procent populacji.

Badania dr. Piotra K. Krajewskiego dotyczą poszukiwania przyczyn tego schorzenia oraz zgłębienia jego wpływu na życie chorych, gdyż łączy się ono z codziennym bólem, częstszym występowaniem depresji i stygmatyzacją. Jako pierwszy na świecie, we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, wykazał rolę białka przeciwzapalnego MCPIP1 w rozwoju zmian skórnych przy rozpoznaniu HS, co z kolei pozwoliło odkryć kolejny szlak molekularny w jej rozwoju i umożliwiło badania, mające w przyszłości pomóc wynaleźć skuteczną metodę leczenia. Jego szczególnym i jednym z ostatnich osiągnięć jest opisanie, po raz pierwszy w świecie, nowego objawu infekcji wirusem SARS-CoV-2 – przeczulicy skórnej.