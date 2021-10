Piotr Achinger finalistą Nagród Naukowych POLITYKI 2021

W swojej pracy bada "kształty" obiektów geometrycznych poprzez zastosowanie paradygmatu z innej dziedziny matematyki – topologii algebraicznej.

Rocznik 1986. Adiunkt w Zakładzie Algebry i Geometrii Algebraicznej Instytutu Matematycznego PAN.

Dr Piotr Achinger czerpał z wielu znakomitych źródeł wiedzy. Ukończył studia matematyczne i informatyczne. Jego droga wiodła przez najlepsze ośrodki naukowe świata - m.in. Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley (gdzie obronił doktorat), francuski Institut des Hautes Etudes Scientifiques i amerykański Mathematical Sciences Research Institute (gdzie odbywał staże podoktorskie). Jego dorobek spotkał się z uznaniem komitetów przyznających prestiżowe wyróżnienia świata matematyki - Nagrody Kuratowskiego, Ribet and Goldberg Award in Algebra, Fulbright Science and Technology Award. Otrzymał też stypendium START FNP. Kieruje m.in. opiewającym na ponad milion euro grantem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Publikuje w znakomitych periodykach naukowych takich jak „Inventiones Mathematicae”.

Wszystko to ma związek z osiągnięciami dr. Achingera w geometrii algebraicznej, dziedzinie spajającej elementy algebry i geometrii, badającej obiekty geometryczne zdefiniowane w algebraiczny sposób. Ma ona związki z fizyką teoretyczną (choćby teorią strun), a jednocześnie z teorią liczb (choćby Wielkim Twierdzeniem Fermata) - i proponuje jeden, spójny język pozwalający na przepływ idei między tymi i innymi, pozornie niezwiązanymi ze sobą, rejonami matematyki. Mimo iż tematyka badań Achingera była dotąd słabo reprezentowana w Polsce, zdołał on stworzyć w IM PAN zajmującą się nią autorską grupę badawczą. Dał się też poznać jako organizator seminariów, konferencji, warsztatów. Współpracuje z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci.