Gala wręczenia 21. Nagród Naukowych POLITYKI

W niedzielę 17 października po raz 21. przyznaliśmy stypendia młodym zdolnym naukowcom w ramach programu zapoczątkowanego na łamach POLITYKI pod hasłem "Zostańcie z nami!" w 2001 roku.

W ubiegłym roku ze względu na pandemię jubileuszowa gala nie odbyła się. Tym razem wręczenie naszych nagród wybitnym młodym naukowcom odbyło się w realnej, a nie wirtualnej rzeczywistości. Była to okazja, by przypomnieć historię tej nagrody, która do tej pory zgromadziła 347 wybitnych młodych naukowców. Spotkanie przebiegło jeszcze w reżimie pandemicznym, ale już z udziałem znakomitych gości, członków obu kapituł, promotorów, rektorów wyższych uczelni oraz oczywiście finalistów, laureatów i ich bliskich.

Zapraszamy do obejrzenia fotograficznego skrótu ze wspólnie spędzonego niedzielnego popołudnia w tym wyśmienitym towarzystwie.