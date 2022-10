Dr Karolina Ćwiek-Rogalska laureatką Nagród Naukowych 2022

Kulturoznawczyni, bohemistka, etnolożka zajmująca się badaniem powojennych przesiedleń w Polsce, Czechach i Słowacji.

Rocznik 1988. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

Dr Karolina Ćwiek-Rogalska analizuje doświadczenia nowych osadników związanych z rzeczami pozostawionymi przez poprzednich mieszkańców, zakłada bowiem, że rzeczy działają jak duchy poprzedniej kultury i skłaniają nowych mieszkańców do interakcji z „widmową” obecnością wysiedlonych. Widmontologia pokazuje, jak przesiąknięta przeszłością teraźniejszość pozwala zajmować się nierozwiązanymi dotąd pytaniami, stając się tym samym narzędziem do badania niewyjaśnionych zjawisk.

Badaczce udaje się tę mało zgłębioną tematykę z terenów Europy Środkowo-Wschodniej przenieść na forum światowe, bo jej publikacje ukazują się w pismach naukowych w języku angielskim, czeskim, polskim i niemieckim. Jest stypendystką Fulbrighta oraz kierowniczką międzynarodowego projektu badawczego w ramach European Research Council. Co więcej, dr Ćwiek-Rogalska potrafi znakomicie popularyzować swoje badania, co czyniła na łamach „Kultury Liberalnej” czy przez prowadzenie warsztatów dla młodzieży, np. we współpracy z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci.