Dr n. med. Jan Krzysztof Nowak finalistą Nagród Naukowych 2022

Dr Nowak jest pediatrą, zainteresowanym zwłaszcza chorobami przewodu pokarmowego. Prowadzi także badania nad mukowiscydozą.

Rocznik 1987. I Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Dr Jan Nowak pracuje na co dzień w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych. Jest pediatrą, zainteresowanym zwłaszcza chorobami przewodu pokarmowego, ale fascynuje go również immunologia i genetyka. Na styku tych trzech dziedzin nie brakuje mu zagadek do rozwiązania, bo chociażby nieswoiste zapalenia jelit – na które choruje w Polsce ponad 100 tys. osób – nadal stanowią problem diagnostyczny i leczniczy.

Dzięki współpracy z zespołem naukowców z uniwersytetu w Oksfordzie, badając ekspresję i regulację genów w tych schorzeniach, udało mu się zidentyfikować nowy wskaźnik przewidujący ich zaostrzenie nawet z wyprzedzeniem kilku lat. Zaproponował także innowacyjne rozwiązanie oparte na analizie dźwięków jelitowych, wsparte metodami sztucznej inteligencji, mające podnieść komfort badania z punktu widzenia pacjentów podejrzewanych o zespół jelita drażliwego, który stał się cywilizacyjną chorobą społeczną.

W kręgu jego zainteresowań jest także mukowiscydoza, w leczeniu której pomagał wdrożyć pionierską metodę przełamującą oporność na suplementację witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Dr Jan Nowak pracę doktorską na temat nowych metod diagnostycznych w gastroenterologii dziecięcej obronił w 2017 r. Od tej pory jego dewizą jest łączenie zawodu lekarza praktyka z pracą naukową i kształceniem studentów, a przy realizowanych projektach chętnie współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi zespołami naukowców.