Dr inż. Monika Janik finalistką Nagród Naukowych 2025

Jej badania łączą biotechnologię, fotonikę i elektronikę, a kluczowym osiągnięciem jest opracowanie innowacyjnego czujnika światłowodowego umożliwiającego nieinwazyjne i ciągłe monitorowanie hodowli komórkowych.

Zatrudniona na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Adiunktka w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki. Ukończyła biotechnologię w 2015, a w 2019 r. obroniła doktorat z fotoniki dotyczący szybkiej detekcji bakterii E. coli przy użyciu interferometru światłowodowego. Jest kierowniczką projektu LIDER XV NCBiR „MI-CELL”, którego celem jest stworzenie zautomatyzowanego mikrosystemu do długoterminowej obserwacji parametrów biologicznych.

Dotychczas opublikowała 39 prac naukowych, cytowanych ponad 750 razy, jest współautorką czterech zgłoszeń patentowych oraz kierowniczką siedmiu grantów badawczych. Poza działalnością naukową dr Janik angażuje się w mentoring i inicjatywy promujące wybór ścieżki kariery naukowej. Od 2024 r. jest członkinią Akademii Młodych Uczonych PAN. Jej prace łączą wysoki potencjał wdrożeniowy z zaangażowaniem w rozwój środowiska akademickiego.