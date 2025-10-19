Dr hab. n. med. i n. o zdr. Paulina Krawiec finalistką Nagród Naukowych 2025

Bada nieswoiste choroby zapalne jelit u dzieci.

Pracuje na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Adiunktka pełniąca obowiązki kierownika Kliniki Pediatrii i Gastroenterologii. Jako lekarka – specjalistka pediatrii i gastroenterologii dziecięcej – łączy praktykę kliniczną w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie z działalnością naukową i dydaktyczną. Jej badania naukowe koncentrują się na nieswoistych chorobach zapalnych jelit u dzieci. A zwłaszcza na poszukiwaniu nieinwazyjnych biomarkerów tych schorzeń, których identyfikacja umożliwiłaby wiarygodne monitorowanie aktywności stanu zapalnego oraz prognozowanie odpowiedzi na leczenie i ryzyka zaostrzenia choroby.

Dużo uwagi poświęca również niedokrwistości w przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit. Analizowała przydatność diagnostyczną nowych parametrów laboratoryjnych we wczesnym rozpoznaniu niedoboru żelaza. Uzyskane wyniki mogą przyczynić się do optymalizacji diagnostyki i leczenia niedokrwistości u małych pacjentów.

Jej prace były wyróżniane na kongresach krajowych i międzynarodowych. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, stypendystką Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców oraz absolwentką prestiżowego programu Harvard Medical School Postgraduate Medical Education, Clinical Scholars in Research Training-Poland. Odbyła staż naukowy w Erasmus Medical Center w Rotterdamie. Aktywnie rozwija dydaktykę, stosując nowoczesne metody nauczania i prowadząc zajęcia także na uczelniach zagranicznych, m.in. w Leuven i Porto. Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.