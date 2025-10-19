Dr Agnieszka Razim finalistką Nagród Naukowych 2025

Jej obecne badania dotyczą wpływu niedożywienia na mikrobiom człowieka.

Pracuje w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk.

Adiunktka w Laboratorium Immunobiologii Mikrobiomu. Ukończyła biotechnologię w 2013, a doktorat obroniła w 2020 r. pod kierunkiem prof. Andrzeja Myca, koncentrując się na epitopach białek Clostridioides difficile. Kluczowym jej osiągnięciem było opracowanie pierwszej donosowej szczepionki przeciwko C. difficile. Zaowocowało to patentem, sześcioma publikacjami, których była pierwszą autorką, oraz wyróżnieniem rozprawy doktorskiej.

Opublikowała 17 prac naukowych w renomowanych czasopismach, cytowanych ponad 200 razy, jest współautorką amerykańskiego patentu ogłoszonego w 2025 r. Była laureatką grantów PRELUDIUM i SONATA NCN, stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz prestiżowego Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowship, w ramach którego odbyła dwuletni staż na Medizinische Universität Wien.

Jej obecne badania dotyczą wpływu niedożywienia na mikrobiom człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem roli bakteryjnych pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (EVs). Dr Razim równolegle angażuje się w popularyzację nauki, m.in. poprzez festiwale naukowe, inicjatywę „Nauka ma głos”, publikacje popularnonaukowe i działalność w mediach społecznościowych. Łącząc mikrobiologię, immunologię i biotechnologię, rozwija badania o dużym potencjale wdrożeniowym i terapeutycznym.