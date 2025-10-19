Dr inż. Aleksandra Wdowczyk laureatką Nagród Naukowych 2025

Naukowo zajmuje się technologiami oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych.

Pracuje na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Adiunktka w Katedrze Kształtowania i Ochrony Środowiska. Jej prace dotyczą głównie badań nad opracowaniem efektywnych, tanich i przyjaznych środowisku technologii oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych. Proponowane przez nią rozwiązania opierają się na prostych konstrukcjach i niskich kosztach eksploatacji, co zwiększa szansę na ich wdrożenie zarówno w obiektach o ograniczonej infrastrukturze, jak i w krajach o niższych dochodach.

Jej wysiłki mogą doprowadzić do stworzenia metody, którą będzie można stosować na całym świecie, gdyż nie będzie wymagała skomplikowanej infrastruktury. Ma to ogromne znaczenie dla ochrony środowiska i zdrowia publicznego, tym bardziej że być może uda się ją zaimplementować do oczyszczania ścieków z wielu różnych branż przemysłu. Dr inż. Wdowczyk odbyła staże naukowe na Universidade de Lisboa, Politechnice Wrocławskiej i Česká zemědělská univerzita v Praze.

Jej bieżące badania wspierane są grantami z Narodowego Centrum Nauki, Agencji Badań Medycznych i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Za swoją działalność naukową została nagrodzona stypendium START przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.