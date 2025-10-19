Przejdź do treści
NAUKI ŚCISŁE
19 października 2025
Nagrody Naukowe

Dr hab. inż., prof. P. Wr. Andrzej Marek Żak finalistą Nagród Naukowych 2025

Dr hab. inż., prof. P. Wr. Andrzej Marek Żak Dr hab. inż., prof. P. Wr. Andrzej Marek Żak Leszek Zych / Polityka
Zajmuje się transmisyjną mikroskopią elektronową, w tym obrazowaniem procesów i reakcji chemicznych i biochemicznych w czasie rzeczywistym.

Zatrudniony na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Pracuje w Instytucie Materiałów Zaawansowanych, a jego badania są ściśle związane z transmisyjną mikroskopią elektronową (TEM), dającą nadzwyczajną rozdzielczość poniżej 1 nanometra.

Mając na uwadze zarówno niebagatelne znaczenie tej techniki dla rozwoju nauki, jak i jej główne ograniczenia, podjął się autorskiej przebudowy mikroskopu. Szczególnie interesowało go obrazowanie procesów i reakcji chemicznych i biochemicznych w czasie rzeczywistym. Opracował rozwiązanie, które pozwala naświetlać próbki w trakcie obrazowania. A to pozwoliło mu przeprowadzić przełomowy eksperyment, w którym zaprezentował śmierć lekoopornych patogenów podczas przeciwdrobnoustrojowej terapii fotodynamicznej (polegającej właśnie na naświetlaniu odpowiednim światłem) – obiecującej alternatywy dla antybiotyków.

Aktualnie – dzięki znaczącemu grantowi aparaturowemu MEiN oraz finansowaniu w ramach grantu NCN Sonata 19 – naukowiec współpracuje z badaczami z USA i buduje we Wrocławiu pierwszy na świecie mikroskop LightEM. Jego celem jest stworzenie laboratorium dynamicznej mikroskopii elektronowej, które będzie wyjątkowe w skali świata i pozwoli na zaawansowane analizy z obrazowaniem mikroorganizmów oraz różnorodnych procesów i zjawisk w czasie rzeczywistym. Prof. Żak był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej i Fulbrighta.

