Dr inż. Monika Topa-Skwarczyńska finalistką Nagród Naukowych 2025

Jej badania naukowe, wykorzystujące m.in. drukarki 3D, mają zastosowanie w nowoczesnej stomatologii.

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

Asystentka naukowa w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej. Jej prace dotyczą nowoczesnych materiałów utwardzanych światłem, które można by stosować w plombach stomatologicznych i koronach zębowych. Aby zaszło fotoutwardzenie, potrzebny jest udział fotoinicjatorów – bezpiecznych dla organizmu, nietoksycznych. A także odpornych na skurcze, ponieważ to właśnie kurczenie się plomb wytwarza mikroszczeliny, w których panoszy się próchnica lub bakterie.

Jej badania zaowocowały patentem i trzema zgłoszeniami patentowymi, a także Diamentowym Grantem MNiSW. Realizowała także projekt wdrożeniowy ukierunkowany na rozwój wyrobu medycznego stworzonego w ramach jej prac. Jej dotychczasowy dorobek to kilkadziesiąt publikacji naukowych oraz prawie 60 nagród przyznanych w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych (m.in. stypendium START FNP oraz stypendium Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców).

Nazwisko badaczki pojawiło się również poza środowiskiem naukowym – magazyn „Forbes” umieścił ją w gronie finalistek konkursu „25 under 25” w kategorii nauka. Aktualnie dr Topa-Skwarczyńska prowadzi projekt wdrożeniowy LIDER XIII NCBiR, w którym rozwija nowe żywice do zastosowań w stomatologii oraz techniki wytwarzania wyrobów dentystycznych za pomocą drukarki 3D.