Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Fundacja Stocznia
28 listopada 2025
Odchodzić po ludzku

Piłka nożna już nie dla mnie? Walking Futbol to sport dla każdego!

28 listopada 2025
Walking Futbol miał stać się przestrzenią dla osób 40+, 50+, 60+, a nawet nawet 70+. Walking Futbol miał stać się przestrzenią dla osób 40+, 50+, 60+, a nawet nawet 70+. Magdalena Antkowiak
To, co zaczęło się jako lokalna innowacja społeczna w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu, już wkrótce może stać się ogólnopolskim trendem. Walking Futbol – piłka nożna chodzona to dyscyplina stworzona specjalnie z myślą o seniorach.

W 2019 r. w Łodzi powstała pierwsza w kraju organizacja promująca futbol chodzony – Stowarzyszenie Walking Futbol Polska, którego prezesem jest Jarosław Paradowski. Na stronie stowarzyszenia widnieje dewiza: „Nie przestajesz grać w piłkę nożną, gdy się starzejesz… Starzejesz się, gdy przestajesz grać w piłkę nożną”. Od początku celem stowarzyszenia było nie tylko promowanie w Polsce takiej formy piłki nożnej, ale też zmiana myślenia o aktywności w starszym wieku.

Walking Futbol miał stać się przestrzenią dla osób 40+, 50+, 60+, a nawet nawet 70+. Zajęcia adresowano zarówno do osób, które miały styczność ze sportem, jak i do tych, które sportu nigdy wcześniej nie uprawiały. Stowarzyszenie zaczęło organizować pierwsze treningi i turnieje, pokazując, że futbol chodzony to nie tylko ruch, ale też dobra zabawa, poprawa kondycji i sposób na budowanie wspólnoty. Z czasem stało się jasne, że ta forma aktywności może być czymś więcej niż lokalną ciekawostką – może stać się narzędziem profilaktyki zdrowotnej i społecznej dla tysięcy seniorów w całym kraju.

Innowacja pozwala cieszyć się piłką nożną bez nadmiernego obciążania organizmu.Magdalena AntkowiakInnowacja pozwala cieszyć się piłką nożną bez nadmiernego obciążania organizmu.

Z Łodzi do Poznania

Kolejny krok wykonano w Wielkopolsce. Do inkubatora, prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, zgłoszono innowację społeczną, w ramach której opracowano pierwszy w Polsce podręcznik szkolenia trenerów i trenerek piłki nożnej chodzonej.

– Chcieliśmy zaproponować zupełnie nowe podejście do piłki nożnej – koncentrację nie na wyniku, ale na uczestniku, na jego potrzebach i możliwościach. Piłka nożna może być narzędziem do wzmacniania osób, wzmacniania grup, budowania małych wspólnot. Innowacja ma szansę stać się powszechna ze względu na dostępność infrastruktury. Do realizacji tej innowacji naprawdę nie potrzeba dużych nakładów finansowych – mówiła w 2023 r. Ewa Szmitka, współautorka podręcznika dla trenerów i trenerek Walking Futbol.

Innowacja pozwala cieszyć się piłką nożną bez nadmiernego obciążania organizmu. Gra toczy się w spokojniejszym tempie, a jej zasady dostosowane są do możliwości osób starszych. To nie tylko forma ruchu, ale też sposób na przeciwdziałanie izolacji społecznej, budowanie więzi i radość z aktywności w gronie rówieśników.

Walking Futbol to sport idealny dla osób w każdym wieku!Magdalena AntkowiakWalking Futbol to sport idealny dla osób w każdym wieku!

Akademia Walking Futbol – nauka, integracja i inspiracja

W oparciu o metodę opisaną w podręczniku utworzono Akademię Walking Futbol (w ramach kolejnej edycji Akademii Innowacji Społecznej), której celem było przygotowanie osób, które chciałyby pracowaćchciałyby pracować tą metodą. Zaproszono nie tylko trenerów/trenerki piłki nożnej, ale również pracowników domów dziennego i całodobowego pobytu, organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych czy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W trakcie zjazdów innowatorzy przygotowywali indywidualne osoby i zespoły do organizacji i prowadzenia zajęć z piłki nożnej chodzonej. Patronat nad tym wydarzeniem objął Polski Związek Piłki Nożnej oraz Wielkopolski Związek Piłki Nożnej.

– Na jednej sali spotkali się profesjonaliści i osoby, które na co dzień pracują z seniorami w DPS-ach. To spotkanie było inspirujące – trenerzy mogli lepiej zrozumieć specyfikę pracy z seniorami, zobaczyć, na co zwrócić uwagę i w jakich obszarach wykazać się większą wrażliwością, a pracownicy DPS-ów zyskali narzędzie do aktywizacji mieszkańców – wspomina Magdalena Antkowiak z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Doświadczenia związane z wdrażaniem Walking Futbolu pokazują, że to uniwersalna i elastyczna metoda pracy z seniorami.

– Ten rok doświadczeń z Walking Futbolem był niezwykle wartościowy. Mieliśmy okazję prezentować tę metodę podczas dużych wydarzeń i pokazywać, że może być ona wykorzystywana w różnych kontekstach – zarówno jako aktywność międzypokoleniowa, jak i atrakcyjny element pikników rodzinnych czy działań CSR w dużych firmach – mówi Magdalena Antkowiak.

Walking Futbol to coś więcej niż sport. Dla seniorów jest bezpiecznym sposobem na poprawę kondycji i zapobieganie izolacji społecznej, ale równie dobrze sprawdza się jako aktywność międzypokoleniowa:

– W wielu krajach organizowane są międzynarodowe turnieje, w których na jednej murawie spotykają się różne generacje. Można potraktować to jako rywalizację, ale też jako przestrzeń do budowania wspólnoty. To działa! – podkreśla Magdalena Antkowiak.

PZPN ogłasza konkurs grantowy

Idea futbolu chodzonego zyskała dziś nowy wymiar, stając się inspiracją dla działań na poziomie krajowym. Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił, że otwiera konkurs grantowy na tworzenie sekcji Walking Futbol w całym kraju. Nowa inicjatywa została zaprezentowana z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych i zakłada wsparcie organizacji oraz instytucji, które zdecydują się na tworzenie sekcji Walking Futbol. PZPN oferuje zarówno dofinansowanie sięgające 10 tys. zł, jak i dostęp do sprawdzonych rozwiązań oraz know-how, wypracowanych w ramach wcześniejszych działań.

Dzięki temu Walking Futbol – jeszcze niedawno traktowany jako eksperymentalna praktyka – ma szansę stać się w Polsce narzędziem aktywizacji osób starszych na szeroką skalę.

Walking Futbolu to uniwersalna i elastyczna metoda pracy z seniorami.Magdalena AntkowiakWalking Futbolu to uniwersalna i elastyczna metoda pracy z seniorami.

Warto eksperymentować

Droga Walking Futbolu w Polsce pokazuje, jak wygląda proces zmiany społecznej: od pasjonatów z Łodzi, przez opracowanie innowacji społecznej w Poznaniu, aż po ogólnopolskie działania największej federacji sportowej w kraju.

– To dowód na to, że warto eksperymentować i testować nieoczywiste rozwiązania. Bo czasem coś, co zaczyna się lokalnie, może w krótkim czasie przerodzić się w ruch ogólnopolski – podsumowuje Magdalena Antkowiak.

Autor: Jolanta Ruszkiewicz

Materiał pochodzi z portalu innowacjespoleczne.pl prowadzonego przez Fundację Stocznia, współfinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-27.

Fundacja Stocznia

Reklama

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Miłość do grobowej deski, ale konta osobne? W Polsce czasem wygrywa model hybrydowy

Polki i Polacy wierzą we wspólne życie do grobowej deski, ale we wspólne konto już niekoniecznie. Czy fakt, że mamy oddzielne konta, oznacza, że coś z nami jest nie tak?

Zbigniew Borek
15.11.2025
null
Społeczeństwo

Demokalipsa? Polska staje się bezdzietna. Niektórych trendów już nie da się łatwo odwrócić

To zapowiedziana katastrofa: od dekad wiadomo, że nie ma już możliwości, by odwrócić spadkowy trend urodzeń, bo potencjalnych matek od dawna jest za mało. Tyle dzieci, ile potrzebuje ZUS, nie narodzą, nie ma szans. Wiadomo też, że wzrosną koszty opieki nad coraz liczniejszym i żyjącym coraz dłużej najstarszym pokoleniem.

Martyna Bunda
19.11.2025
null
Pomocnik Historyczny

Wywiad Moskwy, służby Kremla. KGB, GRU, FSB, SWR: to są fachowcy od dywersji i mokrej roboty

Rosyjski wywiad może budzić zazdrość wielu zagranicznych kolegów. Ma duży budżet, możliwości techniczne i zasoby ludzkie. A przede wszystkim państwem rządzi były oficer KGB, czyli ich człowiek.

Timur Olevskiy, Paweł Reszka
18.11.2025
null
Społeczeństwo

Psychoterapeuci kontra psychologowie. Co z ustawą? Wojna nerwów trwa, symetrii tu nie ma

Już prawie rok trwa zawierucha związana z uregulowaniem zawodów psychoterapeuty i psychologa. Ludzie zajmujący się zdrowiem psychicznym prowadzą między sobą zażartą wojnę: apele, wnioski, stanowiska i gorące wystąpienia na forach sejmowych i internetowych. O co chodzi?

Ewa Wilk
10.11.2025
null
Kraj

Prawda traci zasięgi. Po głośnej rozmowie Rymanowskiego, czyli fakty nie są już niezbędne

Jak to możliwe, że to prawica stawia się dzisiaj w roli obrońcy wolności słowa przed zakusami liberalnego cenzora? W cyfrowym świecie, który pozacierał kategorie prawdy i fałszu, nawet takie cuda są niestety możliwe.

Rafał Kalukin
20.11.2025
null
Społeczeństwo

Awantura w Dzieżkach. Od ciemnoskórych sąsiadów odgrodzili się płotem granicznym

We wsi Dzieżki pod Mońkami wybuchła awantura sąsiedzka nowopolskiego typu: za miedzę sprowadzili się ciemnoskórzy, więc trzeba było odgrodzić się od nich płotem granicznym.

Marcin Kołodziejczyk
11.11.2025
null
Kraj

Braun na fali. Czym uwodzi wyznawców? Kto naprawdę pociąga za sznurki w jego teatrze?

W nieodległej przyszłości, w bardzo bliskiej galaktyce Grzegorz Braun, samozwańczy Lord Vader polskiej polityki, może wprowadzić do Sejmu nawet 50 ludzi. Czym uwodzi swoich wyznawców?

Michał Danielewski
21.11.2025
null
Społeczeństwo

Reporter „Polityki” zatrudnił się w Żabce. Jak było? „Tu się liczy tylko zdanie Basi”

W Polsce jest już 12 tys. Żabek, ciężko wyjść z domu i żadnej nie zobaczyć. Ale co widać w nich od środka? Aby się o tym przekonać, sam zatrudniłem się w jednej z nich.

Zbigniew Borek
06.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Społeczeństwo

Sojowe dzieci, czyli jak talerz stał się deklaracją polityczną. „Zapala się czerwona lampka”

Sposób odżywiania stał się polem ideologicznego konfliktu. Kotlet schabowy jest traktowany jako symbol konserwatywnej tożsamości, wegan zaś oskarża się o lewactwo. Jak to jest zatem z dzisiejszymi normami żywienia?

Paweł Walewski
10.11.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną