„Bądź blisko”: Jak okiełznać ból i poradzić sobie z typowymi trudnościami

Codzienna opieka nad osobą chorą i niesamodzielną to nie tylko pielęgnacja i dbałość o komfort. To także nieustanne czuwanie i gotowość do radzenia sobie z różnorodnymi, często trudnymi dolegliwościami, na które są narażone osoby chore i leżące.

Zrozumienie, skąd biorą się poszczególne objawy i jak można na nie reagować, daje poczucie kontroli i pozwala skutecznie pomagać.

Najczęstsze dolegliwości i ich objawy

Odleżyny – gdy profilaktyka to za mało

Rozpoznanie. Pierwszym sygnałem jest nieblednące zaczerwienienie. Jeśli po uciśnięciu palcem zaczerwienione miejsce nie staje się na chwilę blade, oznacza to, że doszło do uszkodzenia tkanek. W kolejnych stadiach mogą pojawić się pęcherze, otarcia naskórka, a nawet otwarte, głębokie rany.

Konieczna konsultacja. Leczenie odleżyn zawsze powinno odbywać się w porozumieniu z lekarzem lub pielęgniarką. To oni ocenią stopień zaawansowania rany i dobiorą odpowiednie leczenie.

Specjalistyczne opatrunki. Do leczenia odleżyn nie używa się waty ani ligniny! Stosuje się nowoczesne, specjalistyczne opatrunki (np. hydrożelowe, hydropolimerowe, alginianowe), które zapewniają ranie odpowiednie, wilgotne środowisko, przyspieszają gojenie i chronią przed zakażeniem.

Odciążenie. Podstawą jest całkowite odciążenie miejsca, w którym powstała odleżyna. Należy tak układać chorego, aby nie leżał na ranie.

Pomocne mogą być specjalne poduszki i krążki przeciwodleżynowe.

Nigdy nie stosuj: spirytusu (wysusza skórę), talku, zasypek ani maści, które nie zostały zalecone przez personel medyczny. Mogą one pogorszyć stan rany.

Duszność i panika oddechowa

Uczucie braku tchu (duszność) jest jednym z najbardziej przerażających doświadczeń. Może prowadzić do ataku paniki, co jeszcze bardziej nasila dolegliwości. Twoja spokojna reakcja jest kluczowa.

Jak pomóc w ataku duszności:

Zachowaj spokój. Twój spokój udzieli się choremu. Mów do niego powoli, uspokajającym tonem.

Zapewnij pozycję. Pomóż choremu przyjąć pozycję siedzącą lub półsiedzącą, z podparciem pleców i rąk. Pochylenie tułowia do przodu może ułatwić oddychanie.

Świeże powietrze. Otwórz okno lub włącz wiatrak skierowany na twarz chorego. Ruch chłodnego powietrza może zmniejszyć uczucie duszności.

Kontrola oddechu. Oddychaj razem z chorym – powoli i miarowo. Zachęcaj go do spokojnego wdechu nosem i powolnego wydechu przez usta (jak przy zdmuchiwaniu świeczki).

Leki i tlen. Jeśli lekarz przepisał leki w aerozolu lub tlen do podawania w razie duszności, podaj je zgodnie z zaleceniem.

Odwrócenie uwagi. Czasem pomaga skupienie uwagi chorego na czymś innym, np. spokojnej muzyce lub rozmowie na inny temat.

Nudności i wymioty

To częste i bardzo uciążliwe dolegliwości, nierzadko będące skutkiem ubocznym leczenia (np. chemioterapii, przyjmowania opioidów) lub objawem samej choroby.

Jak łagodzić nudności:

Wietrz pomieszczenia. Unikaj intensywnych zapachów kuchennych, perfum czy dymu papierosowego.

Małe, częste posiłki. Podawaj choremu 5–6 małych, chłodnych lub letnich posiłków zamiast trzech dużych i gorących.

Lekkostrawna dieta. Sprawdzą się sucharki, krakersy, kisiel, kleik ryżowy, chude mięso, gotowane warzywa. Unikaj potraw tłustych, smażonych i wzdymających.

Nawadnianie. Chory powinien pić często, ale małymi łykami. Najlepiej sprawdzi się chłodna woda niegazowana, słaba herbata miętowa lub napar z imbiru.

Leki przeciwwymiotne. Podawaj je regularnie, zgodnie z zaleceniami lekarza, najlepiej ok. 30–60 minut przed posiłkiem.

Problemy gastryczne: zaparcia i biegunki

Prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego jest niezwykle ważne dla samopoczucia. Niestety, u osób leżących często dochodzi do zaburzeń.

Zaparcia. Są częstym problemem, zwłaszcza u osób przyjmujących leki przeciwbólowe (opioidy) i mało aktywnych fizycznie.

Jak zapobiegać i leczyć? Kluczowe jest przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów (ok. 2 litry na dobę). Jeśli nie ma przeciwskazań, wzbogać dietę Twojego bliskiego o produkty bogate w błonnik: suszone śliwki (np. w formie kompotu), gruboziarniste pieczywo czy kasze. Pomocny może być delikatny, okrężny masaż brzucha (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Jeśli te metody nie działają, lekarz powinien przepisać odpowiednie środki przeczyszczające.

Biegunka. Jest szczególnie niebezpieczna ze względu na ryzyko szybkiego odwodnienia.

Jak postępować? Najważniejsze jest intensywne nawadnianie – podawaj choremu duże ilości wody, słabej herbaty oraz elektrolity. Dieta powinna być lekkostrawna, oparta na gotowanym ryżu, marchwi, bananach, gotowanych ziemniakach.

Zadbaj o szczególną higienę okolic intymnych, aby zapobiec odparzeniom. Jeśli biegunka jest uporczywa, trwa dłużej niż 2–3 dni lub w stolcu pojawi się krew, koniecznie skontaktuj się z lekarzem.