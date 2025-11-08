Dlaczego warto ćwiczyć głowę, zanim zapomnimy, po co nam klucze

Sprawny umysł to samodzielność i bezpieczeństwo w wieku senioralnym. Dlatego tak ważna jest profilaktyka zdrowia poznawczego.

Każdy i każda z nas zna ten moment: idziesz do kuchni i… zapominasz po co. To całkiem normalne, a wraz z wiekiem może zdarzać się częściej w wyniku osłabienia funkcji poznawczych. Żyjemy coraz dłużej i częściej mierzymy się z problemami chorób, w których czynnikiem ryzyka jest wiek. Dlatego tak ważna jest profilaktyka zdrowotna – zarówno dla ciała, jak i umysłu. Regularny wysiłek intelektualny ma takie samo znaczenie dla funkcjonowania poznawczego, jak regularne ćwiczenia fizyczne dla kondycji ciała.

Mózg, tak jak ciało, z wiekiem ulega zmianom i osłabieniu, potrzebuje też trochę więcej uwagi i koncentracji. Ale dobra wiadomość jest taka, że można o niego dbać dokładnie tak samo jak o kondycję fizyczną.

Już teraz co czwarty Polak ma ponad 60 lat, a za trzy dekady ten odsetek przekroczy 40 proc. Według badań PolSenior niemal 16 proc. osób po 60. roku życia ma podejrzenie otępienia, a tyle samo cierpi na łagodne zaburzenia poznawcze. To ok. 1,5 miliona ludzi – prawie tylu, ilu mieszkańców mają Kraków i Łódź razem wzięte. Starzejemy się, ale możemy starzeć się mądrze – z energią, pamięcią i ciekawością świata.

Według badań PolSenior, zaburzenia pamięci lub uwagi dotyczą nawet jednej trzeciej osób po sześćdziesiątce. To nie musi oznaczać choroby, ale jest sygnałem, że warto się zatrzymać i pomyśleć: co mogę zrobić, żeby zachować sprawność na lata?

Dla większości z nas największą wartością jest zdrowie, a zaraz po nim samodzielność. To ona pozwala nam podróżować, pracować, decydować o sobie, cieszyć się relacjami. A jej fundamentem jest sprawny umysł — zdolność zapamiętywania, koncentracji, logicznego myślenia i orientacji w przestrzeni.

Czym są funkcje poznawcze?

Najprościej rzecz ujmując, to procesy, które służą nam do poznawania rzeczywistości, przyswajania wiedzy o świecie i przetwarzania pozyskanych informacji, a następnie wykorzystywania ich w codziennym życiu. Do najważniejszych funkcji poznawczych zaliczamy:

percepcję – zmysły tj. wzrok, słuch, węch, smak, dotyk,

uwagę np. koncentracja, selekcja, czujność,

pamięć i uczenie się,

język i komunikację,

myślenie i rozumowanie, np. rozwiązywanie problemów i wyciąganie wniosków,

twórczość np. kreatywność, wyobraźnia.

Mózg też potrzebuje ruchu

Nie widzimy go w lustrze, ale mózg działa podobnie jak mięśnie. Jeśli nie ćwiczy — słabnie. Jeśli regularnie dostaje nowe wyzwania, tworzy nowe połączenia nerwowe i zachowuje elastyczność. Badania pokazują, że systematyczne treningi poznawcze (2–3 razy w tygodniu przez 30–60 minut) potrafią opóźnić pogorszenie pamięci nawet o 5–10 lat. To naprawdę dużo – tyle, ile trwa cała dekada życia w dobrej formie. Każdy z nas ma w głowie ok. 100 miliardów neuronów. Każdy z nich łączy się z tysiącami innych, tworząc niewyobrażalną sieć połączeń. Z wiekiem część z nich naturalnie się „rozłącza” – słabną połączenia pomiędzy komórkami. Nowe ścieżki mogą powstawać do końca życia, jeśli dostarczamy mózgowi stymulujących bodźców: nauka czegoś nowego, kreatywne myślenie, wyjście z rutyny dnia codziennego, aktywność ruchowa i co bardzo ważne społeczna.