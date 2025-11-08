Dlaczego warto ćwiczyć głowę, zanim zapomnimy, po co nam klucze
Każdy i każda z nas zna ten moment: idziesz do kuchni i… zapominasz po co. To całkiem normalne, a wraz z wiekiem może zdarzać się częściej w wyniku osłabienia funkcji poznawczych. Żyjemy coraz dłużej i częściej mierzymy się z problemami chorób, w których czynnikiem ryzyka jest wiek. Dlatego tak ważna jest profilaktyka zdrowotna – zarówno dla ciała, jak i umysłu. Regularny wysiłek intelektualny ma takie samo znaczenie dla funkcjonowania poznawczego, jak regularne ćwiczenia fizyczne dla kondycji ciała.
Mózg, tak jak ciało, z wiekiem ulega zmianom i osłabieniu, potrzebuje też trochę więcej uwagi i koncentracji. Ale dobra wiadomość jest taka, że można o niego dbać dokładnie tak samo jak o kondycję fizyczną.
Już teraz co czwarty Polak ma ponad 60 lat, a za trzy dekady ten odsetek przekroczy 40 proc. Według badań PolSenior niemal 16 proc. osób po 60. roku życia ma podejrzenie otępienia, a tyle samo cierpi na łagodne zaburzenia poznawcze. To ok. 1,5 miliona ludzi – prawie tylu, ilu mieszkańców mają Kraków i Łódź razem wzięte. Starzejemy się, ale możemy starzeć się mądrze – z energią, pamięcią i ciekawością świata.
Według badań PolSenior, zaburzenia pamięci lub uwagi dotyczą nawet jednej trzeciej osób po sześćdziesiątce. To nie musi oznaczać choroby, ale jest sygnałem, że warto się zatrzymać i pomyśleć: co mogę zrobić, żeby zachować sprawność na lata?
Dla większości z nas największą wartością jest zdrowie, a zaraz po nim samodzielność. To ona pozwala nam podróżować, pracować, decydować o sobie, cieszyć się relacjami. A jej fundamentem jest sprawny umysł — zdolność zapamiętywania, koncentracji, logicznego myślenia i orientacji w przestrzeni.
Czym są funkcje poznawcze?
Najprościej rzecz ujmując, to procesy, które służą nam do poznawania rzeczywistości, przyswajania wiedzy o świecie i przetwarzania pozyskanych informacji, a następnie wykorzystywania ich w codziennym życiu. Do najważniejszych funkcji poznawczych zaliczamy:
- percepcję – zmysły tj. wzrok, słuch, węch, smak, dotyk,
- uwagę np. koncentracja, selekcja, czujność,
- pamięć i uczenie się,
- język i komunikację,
- myślenie i rozumowanie, np. rozwiązywanie problemów i wyciąganie wniosków,
- twórczość np. kreatywność, wyobraźnia.
Mózg też potrzebuje ruchu
Nie widzimy go w lustrze, ale mózg działa podobnie jak mięśnie. Jeśli nie ćwiczy — słabnie. Jeśli regularnie dostaje nowe wyzwania, tworzy nowe połączenia nerwowe i zachowuje elastyczność. Badania pokazują, że systematyczne treningi poznawcze (2–3 razy w tygodniu przez 30–60 minut) potrafią opóźnić pogorszenie pamięci nawet o 5–10 lat. To naprawdę dużo – tyle, ile trwa cała dekada życia w dobrej formie. Każdy z nas ma w głowie ok. 100 miliardów neuronów. Każdy z nich łączy się z tysiącami innych, tworząc niewyobrażalną sieć połączeń. Z wiekiem część z nich naturalnie się „rozłącza” – słabną połączenia pomiędzy komórkami. Nowe ścieżki mogą powstawać do końca życia, jeśli dostarczamy mózgowi stymulujących bodźców: nauka czegoś nowego, kreatywne myślenie, wyjście z rutyny dnia codziennego, aktywność ruchowa i co bardzo ważne społeczna.
Dlaczego warto zacząć już teraz
Nie po to, by bać się starości. Ale po to, by mieć wpływ na to, jaka ona będzie. Profilaktyka poznawcza to nic innego jak inwestycja w przyszłe ja – takie, które pamięta twarze, nazwiska, przepisy na ulubione ciasto. Takie, które nadal może decydować o sobie, wychodzić z domu, podróżować i cieszyć się codziennością.
To dlatego powstała Siłownia Pamięci – program Fundacji Stocznia, który wspiera osoby starsze i te, które chcą mądrze przygotować się do późniejszego wieku. Bo o umysł można zadbać wcześniej. A najlepiej – zacząć dziś.
Siłownia Pamięci – profilaktyka i terapia
Siłownia Pamięci to program z myślą o zdrowiu i kondycji kognitywnej osób dojrzałych, którego celem są:
- profilaktyka zdrowia poznawczego
- terapia osób cierpiących na zaburzenia poznawcze i choroby otępienne
Na stronie Siłowni Pamięci udostępnione są bezpłatne materiały i narzędzia do treningu funkcji poznawczych:
- zeszyty ćwiczeń do samodzielnego treningu w warunkach domowych
- materiały dla prowadzących zajęcia grupowe (np. w klubach seniora, bibliotekach, domach dziennego pobytu, UTW),
- publikacje i filmy edukacyjne dla osób, które opiekują się bliskimi z chorobami otępiennymi,
- porady i rekomendacje ekspertów, np. codziennej profilaktyce zdrowia, pracy mózgu, diagnostyce, stylu życia.
To przestrzeń, która wspiera zarówno tych, którzy chcą na długo zachować sprawność i samodzielność, jak i tych, którzy pomagają innym żyć z chorobą.
5 faktów o mózgu, które warto znać
- Mózg się nie starzeje tak, jak myślisz. Choć liczba neuronów maleje z wiekiem, mózg potrafi tworzyć nowe połączenia – to tzw. neuroplastyczność.
- Ruch karmi pamięć. Podczas wysiłku fizycznego mózg się dotlenia, pracują obie półkule.
- Sen to porządki w głowie. W nocy mózg „czyści” niepotrzebne informacje i wzmacnia ścieżki, z których korzystamy najczęściej. 7–8 godzin to minimum, żeby pamięć działała dobrze.
- Niedosłuch to nie błahostka. Nieleczony ubytek słuchu zwiększa ryzyko otępienia nawet o 60%. Regularne badania słuchu to profilaktyka dla mózgu.
- Nowość = młodość. Za każdym razem, gdy uczysz się czegoś nowego – zmieniasz mózg fizycznie. Każde nowe słowo, przepis, melodia czy trasa spaceru to mikrotrening dla pamięci. Co ciekawe – nie od wielkości mózgu zależy nasz intelekt - tylko od komórek neuronalnych i połączeń między nimi!
Samotność też osłabia pamięć
Z raportu PolSenior wynika, że co trzeci Polak po 75. roku życia mieszka sam, a w grupie 80+ aż 60 proc. doświadcza długotrwałej samotności. To nie jest błahy problem: samotność zwiększa ryzyko depresji, otępienia, a nawet śmierci o 14 proc. I nie chodzi o liczbę kontaktów, ale ich jakość. Wystarczy jedna zaufana osoba, by mózg miał powód, by „chcieć się starać”. Dlatego tak ważna jest aktywność społeczna – rozmowy, wspólne zajęcia, wolontariat, kontakt z rodziną. W grupie mózg uczy się szybciej. Badania pokazują, że efekty treningu poznawczego prowadzonego w grupie są o połowę lepsze niż przy samodzielnej pracy w domu.
A na co dzień…
- Od czasu do czasu myj zęby drugą ręką niż zwykle – wszystkie obwody nerwowe, które dotychczas obsługiwały tę czynność, będą teraz nieaktywne, a myciem zębów zajmą się ich odpowiedniki w drugiej półkuli.
- Podczas zakupów w sklepie dodawaj w pamięci ceny wszystkich produktów, które wkładasz do koszyka – weryfikacja wyniku nastąpi przy kasie.
- Narysuj połowę rysunku (np. serce, jabłko, drzewo, klucz) ręką dominującą, a drugą połowę – przeciwną. W kolejnym kroku spróbuj wykonać rysunek dwoma rękoma jednocześnie – symetrycznie.
- W trakcie jazdy autobusem lub tramwajem wymień w pamięci nazwy ulic i rond, które mijasz – jeśli nie stoisz w korkach, nie będziesz mieć na to dużo czasu.
- Walcz z rutyną – zmieniaj kolejność porannych czynności (np. prysznic, śniadanie, spacer, zakupy, czytanie prasy), jedź lub idź do sklepu inną drogą, zrób małe przemeblowanie w kuchennych szafkach lub salonie.
Tydzień dla mózgu:
Poniedziałek
Zrób coś pierwszy raz: nowa droga do pracy, inny przystanek, obiad z przepisu, którego nie znasz. Mózg lubi zaskoczenia.
Wtorek
Trening pamięci – przeczytaj krótki artykuł i spróbuj streścić go z pamięci po godzinie. Albo naucz się kilku nowych słów w języku obcym.
Środa
Ruch i relacje – idź na spacer z kimś, z kim dawno nie rozmawiałeś(-aś). Połączenie ruchu i rozmowy działa lepiej niż najdroższy suplement.
Czwartek
Kreatywność – narysuj, ułóż, wymyśl. Rób coś rękami: układanka, malowanie, sudoku, krzyżówki.
Piątek
Muzyka i wspomnienia – posłuchaj piosenek z młodości, przypomnij sobie, co wtedy robiłeś(-aś). Opowiedz o tym komuś.
Sobota
Mózg na talerzu – w menu ryba, kasza, orzechy, warzywa, a do tego dużo wody. Mózg potrzebuje paliwa.
Niedziela
Odpoczynek – sen, relaks, wdzięczność. Dobre emocje poprawiają koncentrację i pamięć.
Wskazówka: Regularność jest ważniejsza niż intensywność. 15 minut dziennie to już trening.
Autorka: Marta Tafil-Dalach