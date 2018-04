Joanna Solska Koniec polskich delikatesów? Wyższa półka trzeszczy Polscy konsumenci mają się coraz lepiej, ale polski handel coraz gorzej. A najgorzej polskie sieci delikatesów. Po bankructwie Bomi i Almy, kłopotu – czyli Piotra i Pawła – pozbyli się dotychczasowi właściciele. Wkrótce i ta sieć może zniknąć z rynku.

Jacek Domiński/Reporter Nocny letni market na dawnych peronach dworca Warszawa Główna. To właśnie takie miejsca, targi żywnościowe, nowoczesne hale targowe są największą konkurencją tradycyjnych delikatesów. Z tego, że trzeba będzie zamknąć sklepy, prezes Piotr Woś zdawał sobie sprawę już od co najmniej dwóch lat, co nie znaczy, że ten fakt akceptował. Kiedy jednak przed kilkoma miesiącami w oczy zajrzał strach, że któryś z poirytowanych brakiem zapłaty wierzycieli może złożyć w sądzie wniosek o upadłość sieci, na ten desperacki krok Piotr i Paweł spółka z o.o. zdecydowała się sama. To był element strategii wyprzedzającej, uniemożliwiającej ten ruch przeciwnikom. Zaraz go wycofała, ale i tak wystarczyło, żeby rynek stracił złudzenia.

Podobną strategię mieli właściciele Bomi, zaczynający w Trójmieście, a potem Jerzy Mazgaj, otwierający placówki delikatesowej Almy w Krakowie i Warszawie. Wszyscy stali się pieszczochami mediów, byli dowodem, że Polak w handlu też potrafi. Delikatesy pod nóż Rynek podbijały jednak sieci zagranicznych hipermarketów. Polskie delikatesy stawiały na klienta aspirującego, szukającego bardziej wyszukanego asortymentu i gotowego za to więcej płacić. Liczyły, że takich szybko zacznie przybywać. Właściciele polskich delikatesów bacznie śledzili poczynania bezpośrednich konkurentów, za mało jednak rozglądali się po całym rynku. I przegapili, jak szybko się zmienia. – Lata 90. to było eldorado – wspomina Robert Krzak, obecny wiceprezes Piotra i Pawła, który w latach 80. uczył się handlu w Wiedniu, w austriackiej sieci Julius Meinl. Wrócił po sześciu latach emigracji i zobaczył, jak bardzo polski rynek stał się atrakcyjny dla zagranicznych sieci. W Makro, gdzie trafił do zarządu, budowano halę za halą – wszystkie za pieniądze dostawców. – W styczniu braliśmy towar, a płaciliśmy za niego po trzech miesiącach. W tym czasie za te pieniądze można było wybudować dwie hale, a po kilku kolejnych miesiącach one się już spłaciły. Wiedziałem, że to się musi szybko skończyć – mówi. Zanim jednak się skończyło, do Polski zdążyło wejść wiele handlowych firm zagranicznych. Zrobił się tłok, nie było już miejsca dla wszystkich. W branży mówili, że handel jest na sprzedaż, wiele sieci dyskretnie rozglądało się za nabywcą. – W Niemczech pięć największych firm kontroluje 70 proc. rynku, w Wielkiej Brytanii 60 proc. U nas handel jest ciągle rozdrobniony i to się musi zmienić – konkluduje Robert Krzak. Polskie sieci, jak Żabka czy Stokrotka, przeszły w ręce zagranicznych funduszy. Pod nóż poszły delikatesy. Polak w ciągu roku robi zakupy 462 razy, czyli zagląda do sklepu częściej niż codziennie – podaje GUS. Najczęściej do dyskontów, odkąd zadomowiły się w osiedlach. Niekoniecznie jest to dowód naszej biedy, ponieważ podobną sympatią bogatsi Niemcy darzą sieć dyskontów Aldi. Dyskonty najszybciej zorientowały się w upodobaniach klientów i rozszerzyły asortyment o artykuły nazywane przez branżę aspiracyjnymi. Na przykład parmezan. Po co klient ma iść po parmezan do delikatesów, kiedy kupi go taniej w dyskoncie? Tym bardziej po mleko, wodę czy soki, które także w dyskoncie są tańsze. – Do delikatesów zagląda się, gdy chce się kupić coś wyjątkowego, na przykład bombonierkę na Dzień Nauczyciela – uważa dr Paweł Wójcik z UW, badający zachowania konsumentów. Takich klientów jednak jest za mało, żeby delikatesy mogły z nich wyżyć. Pułapka szybkiego rozwoju Tym bardziej że ich utrzymanie jest o wiele droższe. – Przyjemność kupowania w delikatesach jest kosztowna dla klienta, ale niekoniecznie rentowna dla ich właściciela – twierdzi Andrzej Wojciechowicz, były szef Bomi, obecnie ekspert Komisji Europejskiej. – Przeciętny dyskont zatrudnia 14 osób, supermarket, w którym są osobne stoiska ze świeżym mięsem, serami, alkoholem, na podobnej powierzchni musi mieć 22–24 osoby, a delikatesy nawet 30 – dodaje. Delikatesowy asortyment, czyli na przykład nie dwa, ale kilkanaście rodzajów oliwy czy jeszcze więcej serów, powoduje ogromne koszty, a towar sprzedaje się wolno. Więc otwarcie nowego sklepu delikatesowego w dobrej lokalizacji dzisiaj zwraca się dopiero po siedmiu, ośmiu latach. Supermarketu po pięciu, sześciu. Nasz biznes zdawał się o tym nie pamiętać, zaciągając kredyty na rozwój. Piotr i Paweł otwierał rocznie nawet kilkanaście nowych placówek. I to był błąd. Niestety, niejedyny. Wosiowie popełnili także wszystkie inne błędy konkurentów, które spowodowały, że z rynku musiały zniknąć wcześniej Bomi i Alma. Sklepy pod szyldem Piotr i Paweł ciągle funkcjonują, ponieważ firmę dokapitalizował fundusz TFI Capital Partners, który przejął wszystkie udziały. Dzięki temu znów są pieniądze na zakupy, banki wznowiły kredytowanie. W ciągu roku sieć musi jednak zostać sprzedana. Rynek spekuluje, że fundusz może za Piotra i Pawła dostać około 550 mln zł. Może, ale wcale nie musi, bo sprzedać się chce także kilka innych sieci. Pod szyldem Piotra i Pawła działa 148 sklepów, własnych i franczyzowych, które rocznie sprzedają towarów za 2,3 mld zł. Więc fundusz, żeby móc liczyć na dobrą cenę, musi najpierw firmę gruntownie zrestrukturyzować, sprawić, że znów zacznie przynosić zysk. Kiedy w podobnej sytuacji przed kilku laty znalazły się delikatesy Bomi, właściciele zaproponowali stanowisko prezesa Andrzejowi Wojciechowiczowi. Miał wyciągnąć firmę z tarapatów. – Wpadła w pułapkę szybkiego rozwoju – wspomina Wojciechowicz. Bomi, po wejściu na giełdę, przeznaczyło zdobyty kapitał na nowe otwarcia. Najbardziej atrakcyjne wydawały się galerie handlowe, ich właściciele żądali coraz wyższych czynszów. Więc Bomi płaciło, czując na plecach gorący oddech Almy, gotowej płacić jeszcze więcej. Na końcu do wyścigu włączyli się Wosiowie. Właściciele delikatesów niemal licytowali się, kto galernikom da więcej. Za miejsce w warszawskim Klifie, zwolnione przez bankructwo Bomi, Alma gotowa była płacić miesięcznie 300 tys. zł. Po jej upadku wprowadził się tam Piotr i Paweł. Płaci mniej, bo galerie znacznie straciły na atrakcyjności. Wojciechowicz, żeby wyprowadzić Bomi na prostą, przyjrzał się wszystkim lokalizacjom. Wyłuskał te, gdzie sklepy nie zarabiały na siebie i wynajął dwie kancelarie adwokackie, żeby pomogły przeprowadzić wycofanie się z umowy z właścicielem lokalu. A umowy były długoterminowe, na pięć, nawet dziesięć lat, więc zerwanie kontraktu byłoby kosztowne. Ratunkowa strategia prezesa nie spodobała się inwestorom, bali się reakcji rynku, gwałtownej obniżki cen akcji. Wojciechowiczowi podziękowano. Niewdrożenie radykalnej kuracji w życie okazało się wkrótce jeszcze bardziej kosztowne. Bomi zniknęło z rynku. Sporo lokalizacji przejął po nim Piotr i Paweł. Teraz czeka go identyczna operacja. Powinien zrezygnować ze sklepów w mniejszych miastach, a na więcej placówek pozwolić sobie w Warszawie. Na bogatych trudno zarobić Kiedy przed kilkoma laty branżowa firma doradcza OC&C zrobiła badanie wśród klientów Almy, niektóre wnioski mogły wydawać się zaskakujące. To przecież była grupa osób zamożniejszych, gotowych za delikatesowe produkty płacić więcej. – Badanym bardzo nie podobało się, że w ofercie sieci znajduje się m.in. woda kokosowa za kilkanaście złotych – pamięta Marek Zdziech, partner w OC&C. Nie musieli jej kupować, ale oburzała ich sama jej obecność. Socjologowie handlu uważają, że to oznaka surowej moralności zakupowej. Powszechnie obowiązywała do niedawna, nakazując klientom kupić jak najwięcej za jak najmniej. To z tego powodu Piotr i Paweł zrezygnowali z szyldu „delikatesy” kojarzącego się wprawdzie z lepszym asortymentem, ale także z wyższymi cenami i próbowali zastąpić go „supermarketem”. Z dość nikłym powodzeniem, bo klienci nadal kojarzyli sieć z wyższymi cenami. Nie pomagały hasła reklamowe „taniej, niż myślisz”, a potem „jeszcze taniej, niż myślisz”. – W klientach budziły nieufność i przekonanie, że z towarem musi być coś nie tak, może kończy się termin przydatności – uważa Wojciechowicz. Przystępując do konkurencji cenowej, właściciele sieci weszli na pole, na którym nie mieli żadnych szans. Kiedy Piotr i Paweł kupowali nowe samochody dla członków zarządu, najlepszą ofertę złożył Mercedes. Ale firma zdecydowała się na droższe Volvo. Nie chcieli, żeby klienci myśleli, że rozbijają się najdroższymi autami. Merce były tańsze, ale ludzie myślą inaczej. Od przekonania, że Piotr i Paweł nadal mają ceny delikatesowe, trudno było się odkleić. A na niskich cenach coraz trudniej było zarobić. Mniejsi odbiorcy (największą siecią supermarketów jest Intermarche, mająca zaledwie 1,5 proc. rynku, Piotr i Paweł ma 1 proc.) nie mogą liczyć na tak niskie ceny u dostawców, jakie wytargowały dyskonty. Mały musi płacić więcej. Więc Marek Zdziech zapewnia, że na polskim rynku nie utrzyma się żadna sieć, która sprzedaje rocznie mniej niż za 10 mld zł. – Handel spożywczy to prosty biznes, trzeba osiągnąć efekt skali – mówi. Jeśli prognoza okaże się prawdziwa, z sieci ostaną się tylko Biedronka, Lidl i Auchan, a znikną nawet Tesco i Carrefour. Mniejsi ratunku muszą szukać w konsolidacji. Wosiowie to wiedzą. Przed kilkoma laty dogadali się z kilkoma innymi polskimi sieciami supermarketów, żeby razem stworzyć Grupę Handlową Pl

