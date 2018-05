Cezary Kowanda Koncerny celowo skracają żywotność swoich towarów Nowe jak stare Rozmowa z Samuelem Sauvage’em, szefem francuskiego stowarzyszenia Stop Planowanemu Postarzaniu, o tym, jak walczyć z wielkimi koncernami, które ciągle zmuszają nas do kupowania nowych i wyrzucania jeszcze dobrych sprzętów.

Stephane de Sakutin/AFP/EAST NEWS Samuel Sauvage CEZARY KOWANDA: – Niedawno informatyczny gigant Apple przyznał, że celowo spowalnia działanie starszych modeli iPhone’ów. Wszystko podobno w trosce o użytkowników. Dlaczego teraz Apple powinien szczególnie bać się Francji?

SAMUEL SAUVAGE: – Bo Francja, jako na razie jedyny kraj na świecie, ma od 2015 r. odrębną ustawę pozwalającą walczyć z planowanym postarzaniem produktów. Brzmi groźnie. Co to takiego?

Chodzi o sytuacje, w których firma – w różny sposób – umyślnie skraca żywotność swojego towaru.

Ale na razie chyba szefowie Apple więzienia się nie boją. Do walki z Goliatem staje Dawid, bo pozew przeciw Amerykanom złożyło stowarzyszenie o nazwie Stop Planowanemu Postarzaniu, którym pan kieruje. Co to za twór? Jesteśmy organizacją pozarządową, założoną w 2015 r. Są wśród nas osoby, które pomagały w pracach nad ustawą mającą walczyć z celowym postarzaniem produktów. Stwierdziliśmy, że samo prawo nie wystarczy, ktoś musi stale patrzeć firmom na ręce. Inspiracją był dla nas głośny film dokumentalny „Spisek żarówkowy” z 2010 r., pokazujący wiele przykładów takiego postarzania. Łącznie z tym najsłynniejszym, czyli przedwojennym kartelem producentów żarówek, którzy ustalili, że będą sprzedawać tylko takie, które przepalą się po tysiącu godzin świecenia. Ale to było prawie sto lat temu. Teraz jednak Apple twierdzi, że działa na korzyść klientów. Jego ludzie rzeczywiście tak mówią, ale nie są specjalnie wiarygodni. Ciągle przecież nie wiemy, dlaczego Apple tak długo utrzymywał ten proceder w tajemnicy? Dlaczego przyznał się dopiero, gdy wielu klientów zauważyło, że ich aparaty po instalacji nowej wersji systemu operacyjnego zaczynają działać wolniej? Podobno chodzi o to, żeby starsza bateria, czyli mniej wydajna, się nie przegrzewała i nie powodowała nagłego wyłączenia telefonu. Kolejne wątpliwe wyjaśnienie. Dlaczego inni producenci telefonów, z Samsungiem na czele, nie mają takiego problemu i nie spowalniają działania aparatów przy okazji aktualizacji oprogramowania? Poza tym sama argumentacja Apple jest absurdalna. Firma twierdzi, że chce pomóc klientom, a w praktyce sprawia, że są oni bardziej sfrustrowani, a tym samym bardziej skłonni do kupienia nowego telefonu, skoro na starym nie mogą swobodnie pracować. Ale ponoć wystarczy wymienić baterię, żeby problem zniknął. Nawet tego nie jesteśmy pewni. Wśród 7 tys. użytkowników telefonów Apple, z którymi mamy kontakt, około tysiąca kupiło nowe baterie. Większość z nich twierdzi, że mimo to problem wolniejszego działania urządzeń wcale nie zniknął. Zresztą akurat sama kwestia wymiany baterii to też bardzo dobry przykład dziwnych praktyk producentów. W nowszych modelach smartfonów nie możemy przecież baterii zmienić samodzielnie, co kiedyś było banalnie proste. Musimy pójść do serwisu, najlepiej autoryzowanego, co oczywiście więcej kosztuje. Znaczna część klientów woli zatem wymienić cały aparat. Apple chyba trochę ustępuje. W kolejnych urządzeniach ma podobno pojawić się funkcja umożliwiająca „wyłączenie” spowalniacza systemu. Oby tak się stało. Na razie to jednak tylko zapowiedzi. Apple to na razie jedyny znany i wielki koncern na waszym celowniku? Kilka miesięcy temu zaskarżyliśmy firmę Epson. Prokuratura zdecydowała się przyjąć nasz pozew i rozpoczęła śledztwo. Złożyliśmy go po przeprowadzeniu kilkumiesięcznych badań drukarek, zwłaszcza atramentowych. Zgłaszało się do nas wielu klientów narzekających, że muszą ciągle kupować nowe, bardzo drogie pojemniki z tuszem, a urządzenia tego producenta wyjątkowo często się psują. Jakie były wyniki waszych dociekań? Uważamy, że skargi były zasadne. Po pierwsze, drukarki sygnalizują brak tuszu, chociaż faktycznie jest go jeszcze wystarczająca ilość w pojemniku. W ten sposób klienci są zmuszani do częstszej wymiany atramentowych ładunków. To nie tylko marnotrawstwo, ale także ogromne wydatki. Tusz do drukarek potrafi kosztować nawet dwa tysiące euro za litr i jest bardzo ważnym źródłem zarobku producentów. Drugi często spotykany problem to awarie mechanizmu z gąbką wchłaniającą tusz. Urządzenie przestaje wówczas drukować. Wielu użytkowników decyduje się wyrzucić starą i kupić nową drukarkę, bo nie wiedzą, jak postępować w takiej sytuacji. Sądzą, że drukarka do niczego już się nie nadaje. Tymczasem naprawa tej usterki jest stosunkowo prosta. Czy tylko Epson w testach wypadł tak słabo? Podobne problemy stwierdziliśmy u różnych producentów, ale najwięcej użytkowników zgłaszało nam kłopoty z produktami Epsona. Postanowiliśmy złożyć pozew właśnie przeciwko tej firmie. Telefony i atramentowe drukarki wymieniamy rzeczywiście bardzo często. Jakie jeszcze produkty waszym zdaniem mogłyby ludziom służyć dłużej? Na przykład rajstopy. Na razie analizujemy ten rynek, ale otrzymujemy mnóstwo skarg od klientek. Dziury w rajstopach robią się zadziwiająco szybko, często już przy drugim czy trzecim założeniu. Mamy XXI w. i bardzo nowoczesne technologie, tymczasem rajstopy, wykonane przecież z tworzyw sztucznych, okazują się bardzo nietrwałe. Dlaczego? To wygląda na celowe postarzanie produktu, tak aby klientki ciągle kupowały nowe. Na razie nie mamy gotowego pozwu, ale na pewno chcemy się bliżej przyjrzeć temu zjawisku. A co ze sprzętem gospodarstwa domowego? Chyba każdy z nas ma wrażenie, że psuje się on szybciej niż kiedyś. Awarie występują zadziwiająco często, zaraz po upływie okresu gwarancyjnego. To prawda. Mamy wiele raportów, z których wynika, że żywotność takich urządzeń jest dziś krótsza niż dwadzieścia lat temu. Zgadzam się z panem co do powszechnego odczucia klientów. Kłopot w tym, że trudno znaleźć twarde dowody przeciw producentom, by oskarżyć ich o celowe postarzanie produktów. Na przykładzie sprzętu AGD najlepiej też widać, że wśród użytkowników maleje chęć i motywacja do jego naprawiania, rośnie zaś akceptacja dla jego coraz częstszych wymian. Dlaczego nie chcemy naprawiać? Z wielu powodów. Czasem brakuje części zamiennych, bo są one szybko wycofywane z rynku. Koszty napraw w autoryzowanych punktach bywają bardzo wysokie, a samodzielne usuwanie nawet niewielkich usterek jest po prostu niemożliwe z powodu konstrukcji urządzeń. W efekcie kupujemy nowe, a stare wyrzucamy. Na przykład we Francji na każdego mieszkańca przypada już 20 kg elektrośmieci rocznie. A da się jakoś zachęcić do naprawiania? Oczywiście. Proponujemy na przykład obniżenie st

