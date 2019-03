Joanna Solska PiS bierze się za marki własne Przebrała się marka Jeśli PiS ograniczy sieciom możliwość sprzedaży pod ich własną marką, trzeba będzie zamknąć m.in. wszystkie sklepy IKEA. Polskie firmy nie martwią się jednak o szwedzkiego giganta, ale o siebie.

Igor Morski/Polityka Szkody, jakie może przynieść ograniczenie marek własnych, mogą być ogromne. Rząd sam przestraszył się własnej obietnicy. Gdyby zakaz wszedł w życie przed wyborami, front sprzeciwu zapewne utrudniłby PiS utrzymanie władzy. Więc po spotkaniu międzyresortowego zespołu, który ma przygotować projekt ustawy, Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, zaapelowała: „Proszę wierzyć w nas, w nasz rozsądek, nie zrobimy niczego, co wstrząśnie rynkiem”. Będzie jednak ciężko, bo do tej pory kiedy rząd chciał polskim firmom pomagać, zwykle im szkodził.

Powstała jednak obawa, że w niektórych asortymentach towary rodzime mogłyby na nie nie trafić. A poza tym kto miałby o tej jakości wyrokować? PiS nadal nie ustaje w wysiłkach: Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, na spotkaniu ze spółdzielniami mleczarskimi zapewnił, że co najmniej połowa żywności sprzedawanej w sieciach będzie musiała być polska. Jak liczyć zawartość polskości w firmie na terenie Polski, zatrudniającej polską załogę, ale mającej np. zagranicznego właściciela, nie zdradził. Najlepsze wzorce z UE Z wypowiedzi premiera Morawieckiego wynika, że beneficjentami ustawy będą polskie firmy, które teraz nie mogą zaistnieć w świadomości konsumentów, ponieważ sieci zmuszają je do produkcji pod swoimi markami. Taką marką, która przysporzyła Biedronce wielu klientów, są pieluszki Dada. Konsumenci nie bardzo wiedzą, kto je produkuje, ale kupują chętnie. Dada odebrały sporą część rynku koncernowi Procter and Gamble, gdyż dyskont zdołał przekonać wielu rodziców, że są tak samo dobre jak pampersy, ale znacznie od nich tańsze. Klientów nie bardzo obchodzi, kto je produkuje. Jak zareagują, gdy Dada zniknie z rynku? Co powiedzą, gdy z Lidla znikną wędliny marki Pikok – także będące marką własną tej sieci – albo serki Mleczna Dolina? Dada, Pikok czy wiele innych marek własnych dzięki kampaniom reklamowym sieci utrwaliły się w świadomości konsumentów. Nawet gdyby ich producenci zaczęli je w tych samych sieciach sprzedawać teraz pod własnym logo, musieliby najpierw klientów do nich przekonać, samodzielnie zaistnieć na rynku. A to kosztuje, więc cena tych samych produktów musiałaby wzrosnąć. Zwłaszcza gdyby każdy z kilku producentów np. identycznych serków musiał teraz konkurować z pozostałymi, co mogłoby sprawić, że serki szybko okazałyby się droższe od oryginalnych. W Europie pierwsze na pomysł wprowadzenia do obrotu marek własnych wpadły sieci belgijskie i francuskie. – Każdy towar był w białym opakowaniu, na którym można było znaleźć tylko jego nazwę i skład – przypomina Andrzej Wojciechowicz, ekspert Komisji Europejskiej. – Chodziło o wysłanie konsumentom sygnału, że w cenie cukru czy makaronu nie ma niczego zbędnego, nawet kosztu kolorowego opakowania. Była na nim tylko świnka skarbonka, do której wpadała czerwona moneta – mówi. Kiedy marki własne pojawiły się w Polsce, nawet nie byliśmy ich świadomi. Pierwsza wprowadziła je austriacka Billa, ale były to artykuły importowane. Nasze firmy jeszcze do ich produkcji nie dojrzały. To się zmieniło dopiero pod koniec lat 90. Marki własne zaczęła lansować w Polsce francuska sieć Leader Price, a polscy konsumenci szybko zaczęli na nią mówić Lider Szajs. Jej oferta nie cieszyła się uznaniem. – W ówczesnych badaniach aż 40 proc. konsumentów twierdziło, że ta marka nie może być dobra, ponieważ jest za tania – przypomina Wojciechowicz, który wtedy dla niej pracował. – Teraz to się radykalnie zmieniło. Ponad 80 proc. badanych odpowiada, że artykuły marki własnej są dobrej jakości, i to przy cenie około 30 proc. niższej. Premier Mateusz Morawiecki, zapowiadając ostrą walkę z markami własnymi, zapewnił, że rząd będzie korzystał z najlepszych wzorców w UE. „Bo inne kraje sprytnie bronią swoich własnych rynków, a my mamy za bardzo liberalne, po rządach Platformy, spojrzenie”. Cytat każe sądzić, że o markach własnych w Europie polski premier wie raczej niewiele. Najbardziej popularne są one bowiem w Wielkiej Brytanii, gdzie ich udział przekracza już 50 proc. Podobnie jak w bogatej Szwajcarii. Do ich wielkiego powodzenia walnie przyczyniły się silne organizacje konsumenckie, które badają jakość towarów i przekonują klientów, że stosunek ceny do jakości jest w przypadku artykułów marek własnych najbardziej korzystny. Średnia unijna obecność marek własnych w sieciach handlowych przekracza 30 proc., zaś w Polsce, według badań Nielsena, nie osiągnęła jeszcze 20 proc., czyli jest mniejsza niż na Węgrzech (około 25 proc.). Średnia zamazuje prawdziwy obraz, ponieważ w dyskontach marki własne już zdominowały sklepowe półki. Według portaluspozywczego.pl w Aldi stanowią aż 75 proc. wartości oferty, w Lidlu 65 proc., a w Biedronce tylko 41 proc. Ale Michał Gontarz, dyrektor zakupów w tej sieci, sam przyznaje, że w takich kategoriach jak mięso, ryby, owoce i warzywa udział marek własnych wynosi 100 proc. To one stanowią główny filar rozwoju Biedronki. Dzięki nim zakupy są tańsze. – Podobną strategię stosują sieci rodzime – zauważa Robert Krzak, ekspert rynku, dawniej prezes Piotra i Pawła. – W sklepach Dino w ofercie dominują artykuły mięsne, które pochodzą z ich własnej produkcji, więc to także są marki własne. Handel ostro ze sobą konkuruje, głównie cenami. Marki własne są najlepszym narzędziem do ich obniżania, a więc do poskramiania apetytów cenowych wielkich markowych producentów. Przeważnie zagranicznych. Zdaniem premiera ograniczenie marek własnych pomoże firmom rodzimym, które teraz nie mogą produkować pod własnym logo, co mocno utrudnia im uzyskanie satysfakcjonującej marży. Jeśli zakaz wejdzie w życie, zarobią więcej. Fakt, wielu dostawców do sieci mocno się na nie skarży. Bo handel, szukając producentów gotowych wytwarzać np. serek pod marką własną sieci, ogłasza przetarg. Kontrakt dostaje firma, która dostarczy towar za najniższą cenę. Ta cena często nie pozwala producentowi wyjść na swoje, więc jeśli może, obniża jakość produktu. A bywa, że bankrutuje. Prezes dużej spółdzielni mleczarskiej skarży się, że dyskonty, w których sprzedaje nabiał z własnym logo, zmuszają go także do produkcji pod ich marką własną po dużo niższej cenie. Nie powie tego pod nazwiskiem z obawy o utratę kontraktu. Po informacje o wadach marek własnych odsyła do Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, którego szef nie znajduje jednak czasu. Na pytanie, dlaczego do wszystkich sieci gotowość produkcji pod ich marką własną zgłasza o wiele więcej potencjalnych dostawców, niż handel potrzebuje, chętnie odpowiadają tylko ci, którzy z takiej współpracy są zadowoleni. Łukasz Gębka, szef Farmy Świętokrzyskiej pod Ostrowcem, hoduje certyfikowane warzywa ekologiczne na 140 ha. Sprzedawał je do hurtowni Bioplanet, dostarczał też indywidualnym klientom zamawiającym przez internet, ale popyt był o wiele mniejszy niż jego oferta. – Nie było rynku na eko – stwierdza Gębka. – Pojawił się wtedy, gdy Lidl zbudował mi markę, robiąc kampanie reklamujące nasze warzywa. Ustawa do obejścia Teraz Farma Świętokrzyska każdego roku dostarcza do sieci o około 20 proc. warzyw więcej, ciągle rozszerzając ofertę. Jej właściciel podkreśla, że największym wyzwaniem wcale nie jest uprawa warzyw bez chemii, ale codzienne ich dostarczanie do 10 magazynów Lidla w całym kraju w odpowiednich opakowaniach. – Tylko w ubiegłym roku wydaliśmy 150 tys. zł na badanie prób naszych warzyw, sieć wymaga rygorystycznego przestrzegania jakości. Zdarzało się, że ktoś kupił naszą włoszczyznę w sklepie i zlecił jej przebadanie, najwyraźniej wątpiąc, czy rzeczywiście jest bez chemii. Była – mówi. Kolejka producentów warzyw, chcących sprzedawać je w Lidlu, jest długa. Na kontrakt mogą liczyć tylko ci gotowi dostarczać marchew, kapustę czy dynię, w których zawartość pestycydów jest o 30 proc. niższa niż dopuszczają unijne normy. Niemiecka firma przejęła się raportem PAN, którego autorzy alarmują, że Bałtyk, na skutek spływających do morza pozostałości pestycydów, umiera. Postanowiła mniej się do tego przyczyniać. Na współpracę z sieciami – jak tylko pojawiły się w Polsce – postawiła też piekarnia Nowel z Legionowa. – Zdecydowaliśmy się na ten krok, licząc na szybsze tempo rozwoju, które bardzo trudno byłoby osiągnąć, sprzedając pieczywo tylko pod własnym logo –

