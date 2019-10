Sieć 5G: w cieniu spiskowych teorii

Wszyscy obiecują nam cuda nowego, cyfrowego świata: inteligentne miasta i domy, zrobotyzowane fabryki, opiekę e-medyczną, auta jeżdżące bez kierowców. Jest tylko jeden warunek: wcześniej musi powstać sieć mobilnej łączności 5G. I z tym mamy problem.

Zakładamy, że już w 2020 r. w dwóch miastach Polski (m.in. w Łodzi), a do końca 2023 r. w większości miast będzie działać sieć 5G. Z uwagi na fundamentalne znaczenie sieci 5G dla bezpieczeństwa informatycznego państwa doprowadzimy do sytuacji, w której kontrolę nad siecią będzie pełniła polska firma. Na tym etapie nie przesądzamy, jaka to będzie firma – zapowiada w swoim programie wyborczym Prawo i Sprawiedliwość. Obietnica wyborcza dobrze oddaje filozofię tej partii – coś jeszcze nie powstało, a już największym problemem jest, jak to kontrolować.