Po pierwszym miesiącu życia z pandemią polska gospodarka jeszcze się trzyma. Wszystkich jednak dręczy pytanie: ile wytrzyma? Ile zniosą przedsiębiorcy i pracownicy? W jakiej kondycji zastaniemy kraj, kiedy wyjdziemy z domów? Na kolejnych stronach przedsiębiorcy opowiadają POLITYCE, z czym się dziś muszą mierzyć i ile jeszcze przetrwają.

Marzec był okresem, kiedy gospodarka gwałtownie zwalniała. Blokowane granice, stający transport, kolejne coraz ostrzejsze rygory sanitarne odcinające Polaków od większości usług i dużej części handlu, administracyjne decyzje zakazujące działalności całych branż, zamknięcie szkół i przedszkoli, które pozbawiło firmy wielu pracowników zmuszonych do podjęcia opieki nad dziećmi, a wreszcie narodowa kwarantanna z ograniczonym prawem do opuszczania domów wprowadziły gospodarkę w stan chorobowy. Po usługach i transporcie, które odczuły to jako pierwsze, przyszła kolej na przemysł.