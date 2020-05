Biznes w nowych standardach bezpieczeństwa

Koronawirus szybko nas nie opuści. Musimy więc nauczyć się tak z nim żyć, żeby przeżyć. Temu powinny służyć nowe standardy sanitarne, które mają obowiązywać w odmrażanych sektorach gospodarki. Zaczynamy je tworzyć, ale po omacku i chaotycznie.

Niektórzy przedsiębiorcy uważają, że prościej będzie firmę zamknąć, niż sprostać nowym wymogom, bo wtedy zarobić już się na pewno nie da. Kiedy w handlu spożywczym wprowadzono zasadę, że w sklepie może przebywać tylko trzy razy więcej osób, niż jest kas, przed sklepami zaczęły się tworzyć gigantyczne kolejki. Wtedy jeszcze uważaliśmy, że to przejściowe restrykcje, wkrótce przeminą i wrócimy do normalności. Stopniowe otwieranie od 4 maja galerii handlowych na powrót do normalności jednak nie wygląda.