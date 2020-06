Dmuchanie na odmrożone

Gospodarka jest już prawie odmrożona. Ale na razie trudno ocenić prawdziwą skalę zniszczeń spowodowanych epidemią. Wszyscy liczą straty; niektórzy już próbują się odkuć.

Mimo że teoretycznie można już prowadzić działalność, powrót do funkcjonowania na starych dobrych obrotach jest wykluczony.

Ogólny bilans, uwzględniający faktyczny spadek dochodów firm, zrekompensowany w mniejszym lub w większym stopniu przez rządowe programy pomocowe, będzie możliwy do podliczenia w przyszłym roku. Tym bardziej że w powietrzu wciąż unosi się strach przed kolejną falą zachorowań, do której – jak przewidują epidemiolodzy – może dojść jesienią. W minionym tygodniu zanotowano u nas więcej nowych przypadków, niż choćby we Włoszech, Niemczech, czy w Hiszpanii. Średnio ponad 400 dziennie. Perspektywy gospodarcze uzależnione są od tego, czy sytuacja wymusi ponowny lockdown jesienią.