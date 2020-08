Zrównoważone budownictwo

Wzrost temperatury i gwałtowne opady stwarzają coraz poważniejsze zagrożenia nie tylko dla środowiska, ale także dla ludzi, narażonych na skutki zmian pogodowych. Branża budowlana staje się kluczowym – z perspektywy całej gospodarki – graczem w starciu z naturą.

W skali globalnej branża budowlana odpowiada za ok. 40 proc. produkcji gazów cieplarnianych. Ze względu na coraz większą liczbę nieruchomości oddawanych do użytku oraz coraz większą ich powierzchnię stale rośnie też zużycie energii w tych obiektach. A 11 proc. globalnej emisji CO 2 ma bezpośredni związek z produkcją materiałów budowlanych. Nic więc dziwnego, że cała branża stała się celem działań polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Od początku 2021 r. mają obowiązywać nowe standardy dotyczące wykorzystywania materiałów budowlanych w nowo powstających i modernizowanych budynkach.