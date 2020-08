Lotnictwo nisko lata

Pandemia uziemiła linie lotnicze na całym świecie. Dziś z trudem podrywają się do lotu, bo pasażerowie bez entuzjazmu wsiadają na pokład. Czy bez podniebnych podróży da się żyć i atrakcyjnie wypoczywać?

Huzar – taki będzie sygnał wywoławczy (callsign HZR) nowej polskiej linii lotniczej. Nazywa się ona... Lot Polish Airlines SA. Brzmi znajomo? Nie chodzi jednak o Polskie Linie Lotnicze Lot (callsign LOT), ale o nowo powstałą spółkę, która dopiero uzyskuje stosowne uprawnienia i kołuje przed startem. Należy, tak jak PLL Lot, do państwowej Polskiej Grupy Lotniczej. I na tym oficjalne informacje się kończą. Reszta to tajemnica handlowa, którą zastąpić muszą spekulacje, wśród których dominuje koncepcja, że chodzi o budowę szalupy ratunkowej, do której niebawem zostanie przeniesiona działalność tonącego PLL Lot.