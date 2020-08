Porażka milionera

Mariusz Świtalski na biznesie, jak to się mówi, zjadł zęby. Ale teraz się odwróciło – to biznes zjada zęby na Świtalskim. A dodatkowo na jego rodzinie.

Do biur firm związanych z rodziną Świtalskich stukają komornicy i Mariusz Świtalski zapewne po raz pierwszy w życiu zazna goryczy porażki. Straci duże pieniądze, a to dla cudownego dziecka biznesu bolesna sprawa.

Kiedy zakładał sieci handlowe Biedronka i Żabka i odnosił sukces za sukcesem, okrzyczano go niemalże geniuszem. Chyba sam w to uwierzył, bo dalej szedł w nowe patenty handlowe. Stworzył sieci Czerwona Torebka i Małpka – i nagle klapa. Można rzec, wpadł we własne sieci.

Spółka Czerwona Torebka powstała w 2007 r. Miała zajmować się deweloperką (głównie tzw. bankiem ziemskim, czyli handlem ziemią) i handlem w sklepach dyskontowych. Autorskim pomysłem spółki była sieć jednokondygnacyjnych pasaży handlowych, składających się ze sklepów modułowych, każdy o powierzchni ok.