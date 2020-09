Przemysł spotkań w zapaści

Targi, kongresy, konferencje, zjazdy, imprezy motywacyjne są masowo odwoływane lub przenoszone do internetu. Polski przemysł spotkań i wydarzeń, który organizował ponad 20 tys. imprez rocznie, znalazł się w zapaści.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach to jedna z najważniejszych polskich imprez targowych. W europejskiej branży zbrojeniowej uznawana jest za trzecią, po paryskich targach Eurosatory i londyńskich DSEI. Te w Paryżu i Londynie odbywają się naprzemiennie, w tym roku w czerwcu kolej wypadała na Francję. Organizatorzy ogłosili jednak, że z powodu Covid-19 zapraszają dopiero za dwa lata. Mimo to dr Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce, nie dopuszczał nawet myśli, by tegoroczny polski salon miał także zostać odwołany.